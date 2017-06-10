الصناعات الكيماوية والتشييد والتعمير تعتمدان موازنة العام الجديد غدا

تُعقد غدا الأحد، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018.

يتبع القابضة للصناعات الكيماوية 18 شركة، وتستهدف موازنة 2017/2018 زيادة ربحية 8 شركات، وتقليل خسارة 6 شركات، وتحويل شركتين من الخسارة إلى الربح، بينما تقل أرباح شركتين. كما تنظر الجمعية العامة التعويضات المقترح صرفها للعاملين الذين أبدوا عدم رغبتهم فى العودة للعمل بشركة طنطا للكتان والزيوت.

فى ذات السياق من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بئاسة الوزير أشرف الشرقاوى، غدا، الموازنة التقديرية عن العام المالى 2017/2018.

ويتبع القابضة للتشييد والتعمير 17 شركة، ومن المستهدف زيادة ربحية 13 شركة، وتحويل 3 من الخسارة إلى الربح، بينما تقل ربحية شركة واحدة.

بانعقاد الجمعيتين العموميتين لشركتى القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير، يكون قد تم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة العادية لجميع الشركات القابضة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى الجديد.

