«الصناعات الكيماوية»: تطبيق الحياد التنافسي نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية

قال شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ، إن تطبيق الحياد التنافسي يعد نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن تطبيقه طال انتظاره فلا يمكن العمل في الاقتصاد دون أن يكون هناك مساواة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الحياد التنافسي يعد نقطة انطلاق أساسية للاقتصاد المصري ومن أهم التشريعات في الوقت الحالي ومهم جدا تطبيقه على أرض الواقع، فهناك سياسة ملكية الدولة تنص على الحياد التنافسي وهناك لجنة عليا أيضًا لذلك كان لا بد من استقلالية الجهاز حتى يتسنى له تطبيق هذه السياسة.

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية : بالنسبة للقطاع الخاص من الضروري وجود الحياد التنافسي أولا لأنه سيشجع المستثمر ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه سيعطي فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة أكثر داخل السوق، مشيرًا إلى أن سياسة الحياد التنافسي التي طبقتها العديد من الدول كان لها نتائج مباشرة على زيادة الناتج القومي لتلك الدول بنسبة تفوق ال50% في آسيا، وأيضا أستراليا ارتفع بنسبة تتراوح بين 5 و6%.

وأوضح أن الحياد التنافسي ينعكس أيضا على القطاع الخاص في التنافس على الجدارة، والأكفأ هو الذي يستمر سواء كان قطاعا خاصا أو غيره فلا يمكن أن نعطي ميزات لقطاعٍ ما دون القطاع الخاص ونتخيل أنه سيكون قادرا على المنافسة.

كما أشار رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أن المادة 27 من الدستور تنص على الحياد التنافسي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030 مؤكدًا أهمية تطبيقه ودوره في إحداث طفرة قوية للقطاع الخاص.