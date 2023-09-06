«الصناعات الكيماوية» تستهدف 9 مليارات دولار صادرات العام الجاري

يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة معدلات نمو فى صادرات القطاع بنهاية العام الحالى تصل إلى %10 ليتخطى إجمالى الصادرات 9 مليارات دولار.

وقال خالد أبو المكارم رئيس التصديرى للصناعات الكيماوية فى تصريحات ل «المال» إن المجلس يستهدف نموا فى صادرات الأسمدة فقط بنحو %30 بفضل الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية، والتى كان لها دور كبير فى اقتحام المنتج المصرى لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبو المكارم أن مصر حققت خلال العام الماضى نحو 2.5 مليار دولار من صادرات الأسمدة فقط وتسعى إلى زيادتها بنحو %30 خلال 2023 من خلال التوسع فى أسواق أوروبا واقتحام أخرى جديدة، خاصة فى ظل تمتع المنتج المصرى بسمعة وجودة طيبة واعتباره البديل الأفضل للمنتج الروسى.

يشار إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة قد شهدت زيادة قوية فى الأداء خلال 022، وارتفعت إلى 8.6 مليار دولار.

وجاءت صادرات الصناعات الكيماوية فى المرتبة الأولى لتمثل %24 من إجمالى الصادرات غير البترولية، محققة معدل نمو سنوى غير مسبوق بلغ %22 عما تحقق خلال العام السابق عليه 2021، والذى بلغت قيمته نحو 7 مليارات دولار.

وشهد أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية التابعة له تحسنا ملحوظا خلال 2022، وحققت معظم بنود الصناعات الكيماوية زيادة واضحة كان أبرزها الأسمدة بنسبة زيادة %42 لتبلغ ما قيمته 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال 2021.

وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت %1 لتصل إلى ما قيمته 2.46 مليار دولار خلال 2022، مقارنة بـ2.42 مليار خلال 2021.

وارتفعت الصادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة %105 لتبلغ قيمتها 1.13 مليار دولار، مقارنة بنحو 640 مليون خلال 2021.