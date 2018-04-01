الصناعات الكيماوية: التصنيع المحلي وفتح الأسواق أهم دعائم الاقتصاد

محمد ريحان:أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية بعد أهم دعائم الاقتصاد بما يحققه من خفض للواردات وزيادة الصادرات والذى يخفض عجز الميزان التجارى، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية.وأضاف الجبلي أن الصناعات الكيماو

محمد ريحان:

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية بعد أهم دعائم الاقتصاد بما يحققه من خفض للواردات وزيادة الصادرات والذى يخفض عجز الميزان التجارى، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية.

وأضاف الجبلي أن الصناعات الكيماوية هى قاطرة الصناعة نظرا لاشتراك المنتجات الكيماوية فى كافة الصناعات الأخرى . وأكد أن القيود التى فرضتها الحكومة على الاستيراد ورفع الجمارك على السلع غير الأساسية ساهم بشكل فعال فى الاعتماد على المصادر المحلية من هذه المنتجات.

وأوضح أن الغرفة تسعى الى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية فى أفريقيا بالتعاون مع لجنة التعاون الافريقى بإتحاد الصناعات المصرية التى نظمت خلال الفترة الماضية زيارة عمل للمصنعين المصريين الى دولة رواندا والتى حققت العديد من المهام فى تعريف الجانب الرواندى على المنتجات المصرية وعقد لقاءات عمل ثنائية بين الجانب المصرى والجانب الرواندى لتوقيع عقود لتصدير المنتجات المصرية الى رواندا وفتح أسواق تصديرية للصناعات المصرية الى كافه دول افريقيا بصفة عامة نظرا لكونها من الأسواق الواعدة نتيجة ما تقدمه الدولة من تسهيلات تصديرية الى دول أفريقيا.

وأشار شريف الجبلي الى أهمية التعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية وباقى الغرف الصناعية وخاصة غرفة الصناعات الهندسية لتعميق الصناعة المحلية وتوفير احتياجات المصانع الكيماوية من الآلات والمعدات المصنعة بأيدى مصرية بدلا من استيرادها.

وقدم المهندس محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية عرضا لامكانيات الشركات أعضاء الشعبة في تصنيع الآلات والمعدات ومدى إمكانية توفير احتياجات المصانع من هذة الآلات.

وأشار الدكتور محمود سليمان عضو مجلس ادارة الغرفة وعضومجلس إدارة الاتحاد الى أهمية التواصل بين كافة الصناعات وتحديث قاعدة بيانات شركات صناعة الآلات والمعدات لتحقيق التواصل لتلبية كافة الاحتياجات.

ولفت الجبلي إلى أن العديد من المصانع تحصل على إحتياجاتها من الاسواق الخارجية بالرغم من إمكانية توفير هذه المنتجات محليا نظرا لعدم وجود تواصل جيد بين مختلف الصناعات.

وخلال الاجتماع قدم خالد السيد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط بالغرفة عرضا عن ما قامت به الشعبة من تعاون مع برنامج تعزيز ريادة الأعمال USAID لدعم الصناعات الصغيرة ولتحقيق جودة المنتجات المصرية وتنمية الابتكار لدى الشركات الصغيرة والمعاونة فى التغلب على المشكلات الفنية التى تواجه الشركات ، وأضاف أبوالمكارم الى ان الشعبة قامت بعمل لقاءات بين عدد من الشركات الصناعية المصرية الكبرى والمصانع المنتجة للأجزاء ولقطع الغيار المصنعة من البلاستيك لمعاونة الصناعات الصغيرة فى توفير قطع الغيار والأجزاء الداخلة فى منتجات هذه الشركات بالجودة المطلوبة لهذة الصناعة.

وقام المهندس محمد جمال الدين محمود رئيس شعبة الورق والكرتون بالغرفة بعرض لأهم المشاكل التى تواجه صناعة الورق والكرتون والاجراءات التى يقترح تنفيذها للتغلب على هذه المشاكل والنهوض بصناعة الورق والكرتون. وآشار الى أحد أهم المشكلات التى تواجه صناعة الكرتون وهى مشكلة دشت الورق وأنه يجب دراسة إنشاء تكتل إستيرادى من شركات الورق لتوفير الاحتياجات من خامات الورق.

وأكد الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية على أهمية تدريب وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة المنتجات المصرية ، وآشاد بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومنظمة العمل الدولية لتدريب العاملين بالشركات على كيفية خفض تكاليف الانتاج للوصول الى أقل تكلفة للمنتجات بأعلى جودة ممكنة حتى يساهم فى فتح الأسواق المحلية والخارجية أمام المنتجات المصرية.