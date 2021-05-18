«الصناعات الغذائية»: 254 شركة ستتأثر سلبا حال إقرار تعديلات القيمة المضافة لـ 14%

كشفت بيانات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك 254 شركة ستتأثر سلبا حال إقرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة بفرض 14% على المقرمشات والحلوى من العجين، بدلا من 5% حاليا.

الشركات تلجأ لفرض زيادات سعرية لمواجهة ارتفاع التكاليف

وأثارت التعديلات المتوقعة مخاوف بين شركات القطاع نتيجة تأثيراتها المحتملة على ربحية الشركات، والتي قد تدفعها لزيادات أسعار المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر، في مواجهة ارتفاع التكاليف.

وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، لـ “المال” إن الغرفة خاطبت وزارة المالية، بالإبقاء على نسبة الضريبة عند معدلاتها السابقة بواقع 5% ، وعدم زيادتها، ولم تتلق أي رد من الوزارة.

وأضاف أن هناك 254 شركة ستتأثر بالقرار، وفقا لبيانات الغرفة، مؤكدا أن إقرار تعديلات القانون ستؤدي إلى زيادات سعرية نتيجة ارتفاع التكاليف على الشركات.

وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين فى شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إنها تضع خطة لمواجهة القرار –حال تطبيقه- حيث تقوم حاليا بدراسة إجراء زيادات سعرية جديدة بشكل مباشر، وفقا لطبيعة كل منتج، أو غير مباشر من خلال تنويع المزيج البيعى أو طرح منتجات بأسعار أعلى.

وطبقت «إيديتا» العام الماضى استراتيجية لتنمية وتعزيز تشكيلة منتجاتها، وتحسين أسعار البيع، ساهمت فى الحد من الأثر السلبى لتراجع الكميات المباعة.

