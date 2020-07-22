«الصناعات الغذائية » يقدم عددا من المقترحات لرد الأعباء التصديرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة رجل الأعمال هاني برزي مجموعة من التوصيات والمقترحات لرد الأعباء التصديرية خلال اجتماع مجلس إدارته.

وتناول الاجتماع المنظومة الخاصة برد الأعباء التصديرية المُنتهي في 30 يونيو 2020 وقد تقرر رفع مذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتوضيح عدد من النقاط.

وأكد المجلس على دعمه لمنظومة رد الأعباء التصديرية بالشكل السابق العمل به مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لضمان التفعيل حيث إن تلك المنظومة قد تم طرحها بعد دراسات مطولة مع كافة الجهات ذات الصلة ودراسة التجارب الدولية الناجحة و هدفها الأساسي الارتقاء بالصادرات المصرية بالتركيز على الأنشطة الداعمة والمُحفزة للصادرات مع تخصيص الاهتمام الأكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

وخلصت التعديلات التي اقترحها المجلس على برنامج رد الأعباء الي عدد من النقاط التي يمكنها ان تعمل علي زيادة الصادرات الي الخارج وهي: هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

• إضافة نسبة 30% التي تخصم من مستحقات وزارة المالية إلى نسبة 40% الخاصة بالمساندة النقدية لتصبح 70% مساندة نقدية، وذلك لعدم وجود ألية واضحة لتسوية نسبة 30%مستحقات وزارة المالية، حيث تقوم أغلب الشركات بسداد التزاماتها الضريبية بشكل فورى تجنباُ للمساءلة القانونية، وحيث إن المستفيد من هذه الآلية هي الشركات المتأخرة أو المتخلفة عن سداد التزاماتها الضريبية.

وتضمنت الاقتراحات فصل برنامج مساندة المعارض عن نسبة 30% المخصصة للبنية الأساسية، مع تخصيص ميزانية منفردة للمشاركة في المعارض الدولية تقوم على نظام شرائح مساندة تختلف باختلاف حجم الشركات (كبيرة – متوسطة – صغيرة) وذلك دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة والجديدة التي لا يوجد لديها أو لا تكفي مستحقاتها في نسبة 30% مساندة أساسية لتغطية المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على وجود جناح مصري بالمعارض الدولية الكبرى يعكس قوة الصناعة المصرية بدلاً من نظام الاشتراك المنفرد الذي كان يشجع عليه النظام السابق لرد الأعباء.

وتضمنت أيضا المقترحات استمرار العمل بكافة البرامج الأخرى مثل (برنامج تعميق الصناعة – برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا – برنامج الزيادة في الصادرات – برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة – برنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية – برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير).

وأكد هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أهمية التركيز على ملف الاتفاقيات التجارية خلال الفترة المُقبلة بالتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التجارة والصناعة لما لها من أثر بالغ الأهمية على تدفق الصادرات وخاصةً الغذائية إلى أسواق دول الكوميسا، أغادير، اتفاقية التجارة العربية الكبرى، اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والميركسور مؤخراً.

كما تم استعراض أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهرالخمس الأولى من 2020 والتي بلغت 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع قدرها 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019 متأثرة بتبعات تفشى فيروس كورونا على مختلف دول العالم، مع التأكيد على وجود تحسن ملحوظ في الصادرات بداية من شهر يونيو 2020 سوف يُسهم إيجاباً في تحسين قيم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة المهندس هانى برزى رئيس المجلس وبحضور كامل أعضاء المجلس وهم : محمود عبد اللطيف بزان​ رئيس مجلس إدارة شركة هيرو للصناعات الغذائية، دكتور أشرف السيد رشاد​​ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتصنيع الزراعى – نايل فروتس، أشرف الجزايرلى​​ رئيس مجلس إدارة شركة مشرق لتنمية الأعمال .

كما حضر كل من محمد عمر الدماطى ​​نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتى)،علاء مصطفى الوكيل ​​مدير عام شركة المنصور للتجارة والتوزيع – سيكلام ، دينا محمود حسنى​ ​نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيميت للأغذية الطبيعية، هانى محمد سميح عافية ​رئيس مجلس إدارة شركة اب دايت لصناعة المنتجات الغذائية، كريم عمرو بركة​​ مدير عام صافولا مصر ( شركة عافية – شركة الملكة ).