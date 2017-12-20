الصناعات الغذائية: نسب نمو صادرات القطاع غير مُرضية

دعاء حسني وصف هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نسب الزيادة التى حققتها صادرات القطاع خلال الـ11 شهر الأولى من العام الجاري التي بلغت نحو 4.6% بأنها “غير مرضية” في ظل قرار التعويم الذى صدر نوفمبر من العام الماضي. وأعلن المجلس، في بيان رسمي صدر اليوم، ارتفاع حجم صادراته خلال الفترة “يناير – نوفمبر” من العام الحالي بنحو 4.6% لتبلغ 2.574 مليار دولار مقابل 2.462 مليار خلال نفس الفترة من 2016.



وأضاف برزي لـ”المال”، أنه رغم إيجابية قرار التعويم للمصدرين لكنه ساهم أيضا فى رفع التكلفة علي المصدرين، ومع ذلك ذلك فإنه بتحليل ارقام الصادرات يتكشف زيادة بأرقام صادرات القطاع لعدد من الدول، كأفريقيا 25% ولاوروبا بنسبة 20%”.

وقال إن تلك الأرقام وبخاصة الزيادة التى حققتها صادرات الصناعات الغذائية لإفريقيا جيدة للغاية، لأننا بدأنا في أفريقيا من الصفر وفي اقل من عام نجحنا في تحقيق تلك الزيادة لأسواقها عبر تطبيق إستراتيجية تهدف لتنمية الصادرات إلى دولها، وكان الهدف أيضا رغبة في الاستعاضة عن التراجع الذى شهدته الصادرات المصرية لبعض الدول، إذ فقدت مصر قرابة 300 مليون دولار من السوق السودانية فقط، وتراجعت الصادرات للدول العربية ككل بنحو 6%.



وتستحوذ 10 دول على 44% من صادرات القطاع خلال الـ11 شهر الاولي من 2017، تصدرتها “السعودية” بما قيمته 289.14 مليون دولار، تلتها “ليبيا” بما قيمته 144.41 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة الأردن بما قيمته 123.83 مليون دولار ثم سوق “الإمارات” بما قيمته 107.48 مليون دولار، واحتل “العراق” المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 100.97 مليون دولار، و”اليمن” بما قيمته 105.10 مليون دولار، ثم “الولايات المتحدة الأمريكية” بما قيمته 89.64 مليون دولار، و”المغرب” بما قيمته 64.27 مليون دولار، وبلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى “لبنان” ما قيمته 61.68 مليون دولار وإلى “السودان” ما قيمته 47.11 مليون دولار، وفقاً لبيان المجلس.





وتوقع برزى أن تشهد صادرات الصناعات الغذائية نموا ملحوظا ً خلال 2018.





وذكر المجلس أن صادرات القطاع من “الزيوت والمنتجات العطرية” بلغت خلال 11 شهرا نحو 397.37 مليون دولار، وسجلت صادرات مصر من “الجبن المطبوخ” ما قيمته 151.60 مليون دولار، وصادرات “السكر ومصنعاته” نحو 143.45 مليون دولار وسجلت صادرات “منتجات المطاحن” ما قيمته 108.54 مليون دولار وبلغت صادرات”المحضرات الغذائية المتنوعة” نحو 83.48 مليون دولار،فيما بلغت صادرات مصر من “البطاطس المصنعة” ما قيمته 76.62 مليون دولار .



وأوضح أن صادرات مصر من “العصائر والمركزات” بلغت ما قيمته نحو 79.60 مليون دولار، وصادرات “محضرات أساسها الحبوب” نحو 74.88 مليون دولار، وبلغت صادرات “الجبن الأبيض” نحو 69.01 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الفراولة نحو 63.20 مليون دولار، والفواكه المجففة ما قيمته 34.54 مليون دولار، ومن “الخرشوف” ما قيمته 34.52 مليون دولار، ومحضرات الفاكهة نحو 40.77 مليون دولار، وسجلت صادرات المكرونة ما قيمته 47.90 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الحلويات(الشيكولاتة البيضاء) نحو 19.12 مليون دولار و”الشيكولاتة بدون البيضاء” نحو 88.90 مليون دولار.



وأضاف التقرير أن صادرات “الخضار المجمد” بلغت ما قيمته 97.47 مليون دولار خلال 11 شهرا ، فيما سجلت صادرات “الزيتون” نحو 82.27 مليون دولار، وصادرات “البن والبن المصنع” نحو 17.08 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من “العسل الأسود” نحو 20.53 مليون دولار ومن “العسل الطبيعي” ما قيمته 3.21 مليون دولار، فيما سجلت صادرات “الكاكاو ومحضراته” ما قيمته 30.96 مليون دولار.



