اقتصاد وأسواق

«الصناعات الغذائية» : مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المجمدة

تقوم بالتصدير لأغلب دول العالم
عمر سالم 6:06 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 6:06 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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قال أحمد العيوطي، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات المجمدة، وتقوم بالتصدير لكل أنحاء العالم، كما أن صادرات الملوخية والبامية المصرية تحتل مكانة متميزة في دول الخليج.

احمد العيوطي

وأضاف العيوطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم، أن قطاع الخضراوات المجمدة من أكبر القطاعات الموجودة في الغرفة، وعلى رأسها الفراولة المجمدة ثم الخضروات.

وأكد عدم حدوث أي زيادات في أسعار العصائر خلال الموسم الصيفي الحالي، خاصة أن هناك استقرارًا في أسعار مكونات الإنتاج المستوردة.

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وأشار إلى أن بعض الشركات تقوم حاليًا بعمل عروض وتخفيضات حتى تحقق مزيدًا من المبيعات.

في حين قال د. عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الأغذية الخاصة ضم قطاعات متنوعة مثل أغذية منتجات الأطفال والمكملات الغذائية والمواد المضافة للغذاء مثل ملح الليمون المستخدم في العديد من الصناعات الغذائية.

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 وذكر أنه يوجد تعاون بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء ونتواصل مع كل مقترحات، موضحًا أنه توجد صناعة لبن أطفال كاملة في مصر، بل إنها صناعات يتم استيراد جزء كبير من مكوناتها، ويتم إجراء عمليات تجميعية عليها. 

ولفت إسماعيل إلى صدور قانون الأغذية الخاصة في يناير 2018 الخاص، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل جيد في تنمية القطاع، ما انعكس علي  معدلات نمو القطاع وسرعة تسجيل المنتج أو المصنع في اقل من شهر بعدما  كان يستغرق عامين.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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