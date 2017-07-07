الصناعات الغذائية : رفع الفائدة يزيد أسعار المنتجات وتكلفة الاستثمار

عمر سالمقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قيام البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة هو قرار له تأثير سلبي على أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.وأضاف الجزايرلي، فى تصريحات، لـ"المال"، أن رفع أسعار الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض، ومن ثم يرفع تكلفة الاستثما

عمر سالم

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قيام البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة هو قرار له تأثير سلبي على أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الجزايرلي، فى تصريحات، لـ”المال”، أن رفع أسعار الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض، ومن ثم يرفع تكلفة الاستثمار ويقلل العوائد على الاستثمار، كما أنه يشجع على الادخار وليس الاستثمار.

وأشار إلى أن الاستثمار يعانى ضغوطًا مستمرة خلال الفترة الحالية، أبرزها رفع أسعار الطاقة بشكل كبير، كما تم تحرير أسعار الصرف وزيادة سعر الفائدة على الاقتراض، مطالبًا بضرورة تخفيض سعر الفائدة للصناعة.