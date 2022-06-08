«الصناعات الغذائية»: حجم استثمارات القطاع تخطى 500 مليار جنيه ووفرنا جميع المتطلبات خلال أزمة كورونا

أكدت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية تخطى الـ500 مليار جنيه، لافته إلى أن هناك خطة لزيادة حجم الاستمثارات الفترة المقبلة بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن الغرفة هي الممثل الرسمي للعديد من الخدمات في الأسواق الداخلية والخارجية، إذ تخطى عدد الأعضاء 18 ألف عضو، وقطاع الألبان يصل حجم المشتركين به إلى 1900 عضو.

وأضافت رنا جمالي لـ«المال»، أن الغرفة تحاول قدر الإمكان مساعدة المصانع على تخطي التحديات التي تواجهها، وتعمل الفترة القادمة لدعم صناعة الجبن والألبان من خلال رفع التحديات التي استقبلها من المصنعين في قطاع الجبن لرئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وعن أبرز التحديات التي واجهت الغرفة على مدار الفترة الماضية، أشارت إلى أن أول التحديات كانت خلال فترة كورونا، مشيرة إلى أنه تم توفير جميع متطلبات المواطنين من الصناعات الغذائية بالرغم من أنه كانت هناك دول أخرى يتصارع المواطنون على الغذاء فيها وهذا لم يحدث في مصر.

وعملت الغرفة على مدار الأعوام الماضية على خلق غرفة الصناعات الغذائية،إذ تمكن القطاع الفني والتدريب بغرفة الصناعات الغذائية من الدراسات اللازمة من سلامة الغذاء.

ولفتت إلى أنه بالرغم من تحزين المنتجات من قبل المواطنين إلا أننا نجحنا في توفيرها لهم بكثافة، لافته إلى أن قرار محافظ البنك المركزي للحد من الاستيراد، كان من ضمن التحديات التي واجهتها الغرفة الفترة الماضية.

وتابعت: هناك بعض المصانع كانت تحاول استيراد بعض مستلزمات إنتاجها من الخارج لإنتاجها وتخزينها في مصر، لافته إلى أنه تم حل هذه الأزمة من قبل تدخل رئيس الغرفة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تم إصدار قرار باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاستيراد.