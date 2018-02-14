الصناعات الغذائية تناقش آليات تنفيذ تدوين الأسعار على السلع

عمر سالمعقدت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مساء أمس الثلاثاء، ندوة لأعضاء الغرفة لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وبمشاركة كل من أيمن حسام الدين مساعد الوزير لقطاع التجارة الداخلية، وأحمد مهدي مستشار

عمر سالم





عقدت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مساء أمس الثلاثاء، ندوة لأعضاء الغرفة لمناقشة آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وبمشاركة كل من أيمن حسام الدين مساعد الوزير لقطاع التجارة الداخلية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع.

أوضح الجزايرلي أن إهتمام الغرفة بتنظيم هذه الندوة المهمة جاء في إطار خدماتها المتواصلة لأعضائها وخطتها لعرض استفسارات وملاحظات السادة أعضاء الغرفة، المتعلقة بإجراءات تنفيذ القرار، خاصة في ضوء حداثة تطبيقه، وكذلك التعرف على أي عقبات أو مشكلات قد يكون واجهها المصنعون منذ صدور القرار في ديسمبر الماضي، فيتسنى- في وجود جميع الأطراف- التنسيق والتعاون للعمل على تذليلها.

وتضمنت الندوة عرضًا لمجهودات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدور الذي تقوم به في الرقابة على القطاع الصناعي، وأكد السادة مسئولو الوزارة أن الهدف من القرار، بجانب ضبط السوق هو تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج معًا، وعمل توازن بين كل المصالح المشتركة، وهو ما ستتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة الحالية.

ووجّه الجزايرلي كلمته لجميع الحاضرين بأن الغرفة والجهاز التنفيذي لها على أتمّ الاستعداد لاستقبال وتلقّي أي استفسارات أو ملاحظات أو عقبات تواجههم في تطبيق القرار، وستعمل الغرفة جاهدة، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة التموين، على إزالتها، كما أكد استمرار الغرفة في تقديم دعمها الكامل لما فيه صالح الصناعة المصرية بوجه عام، وقطاع الصناعات الغذائية بوجه خاص.

جدير بالذكر أن الغرفة كانت قد بذلت مجهودات حثيثة أسفرت عن صدور ذلك القرار، ووجه الجزايرلي شكره للمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ للدعم الدائم والبنّاء الذي يقدمه لقطاع الصناعة بمصر، كما أثنى على التعاون المثمر مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وتقدم بالشكر والتقدير العميق لوزير التموين والتجارة الداخلية والجهاز الفني المعاون له؛ لسرعة الاستجابة لمطالب أعضاء الغرفة وتفهّمهم التام للصعوبات والتداعيات السلبية التي من الممكن أن يواجهها قطاع الصناعات الغذائية في حال عدم التطبيق السليم لهذا القرار.