«الصناعات الغذائية» تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات السكر لمصانع الحلوى والشيكولاتة

طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدي وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص امدادات منشات الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع واعاده مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصه السلعية للسكر عملا علي توفير احتياجاتهم خاصه وان استمرار نقص الكميات المعروضه علي هذا النحو سيؤدي الي خسائر اقتصادية واجتماعيه سلبية علي المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل

وقال / حسن الفندي رئيس الشعبه انه تم عقد اجتماع موسع ضم عدد من المصانع اعضاء الشعبه و ناقشت شكاوي المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر و توضيح اهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الاسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك .

وقال الفندي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدي معالي وزير التموين و التجارة الداخلية للعمل علي انتظام العمليات الانتاجيه وانتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الاسواق

وأكدت الشعبة علي أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم علي التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر و الشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.

ورفض أعضاء الشعبة السكر ما اثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك مؤكدين ان هذا الامر غير صحيح وغير قابل التنفيذ نظرا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في اخر الموسم و قبل الانتاج الجديد للسكر في اوائل شهر مارس فضلا عن ان السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك .