«الصناعات الغذائية» تتعاقد مع «الضحى» على طرح 700 طن أرز فى مجمعات النيل

تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة الضحى للأرز على توريد 700 طن فى فروع مجمعات النيل الاستهلاكية بسعر يصل إلى 16.5 جنيه للكيلو الواحد.

وأكدت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه تم طرح تلك الكميات اعتباراً من أمس فى 350 فرعا استهلاكيا كمرحلة أولي، على أن يتم ضخ كميات أخرى جديدة خلال ديسمبر المقبل.

وكان أحمد حواش العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية قال أمس – خلال جولة تفقدية على منافذ تابعة للشركة – إنه تم طرح كميات كبيرة من الأرز البلدى رفيع الحبة من خلال شركات مضارب وزارة التموين.

وأضاف أن الكميات المطروحة من يوم 10 إلى 20 نوفمبر الجارى بلغت 18 ألفا و500 طن، مشيرا إلى أن لجنة التسعير بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تحدد أسعار السلع المطروحة بالمجمعات ومنها الأرز.

وأوضح أنه يتم طرح أرز بلدى فاخر درجة أولى نسبة كسر لا تتعدى %3 بجانب الأرز المخصص للبطاقات التموينية وهو بلدى رفيع الحبة، و كذلك أرز هندى مستورد بسعر 10.5 جنيه للكيلو.

وأكد أن الأرز بجميع أنواعه متوافر بكميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية ومتاح لجميع المواطنين سواء أصحاب البطاقات التموينية أو غيرهم.

كانت وزارة التموين أصدرت بداية الأسبوع الجارى ‏قرارا بشأن ضوابط التعامل مع الأرز كسلعة استراتيجية.

وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، بالإضافة إلى أماكن تخزين الأرز الأبيض وكمياته ونوعيته سواء كان رفيع أو عريض ‏الحبة، واشترطت الوزارة بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

كما ألزم القرار جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز (بيانات الشركة – الوزن- ‏مصدر الأرز- نوعه «فاخر أو عادى»-‏‏عريض أو رفيع- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية).

ونص أيضا على إجبار جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور بالإعلان ‏عن السعر المحدد.