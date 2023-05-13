«الصناعات الغذائية»: الدعم الحكومي ساهم في نمو القطاع 60%

أكد سعيد بدر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الحكومة دعمت الصناعة من خلال توفير كافة متطلبات المستثمرين من مستلزمات الإنتاج وحل المعوقات التي تواجهم مثل: التمويل الصناعي بنسب فائدة مخفضة، بالإضافة إلى منح الرخص الذهبية، وطرح أراضٍ بأسعار مخفضة للمستثمرين، لافتا إلى أن الدعم الحكومي للصناعة ساعد في نموها بنسبة حوالي 60%.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» انطلقت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.

وأضاف «بدر» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن اهتمام الدولة ممثلة في القيادة السياسية بالصناعة ساعد في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين بنسبة 50%، لافتا إلى أن المستثمرين ينتظرون المزيد من الدعم من قبل الحكومة للاستمرار في النمو الصناعي التي يشهده القطاع الصناعي في مصر الفترة الحالية والقادمة.

وطالب «بدر» الحكومة بالعمل على حل بعض المعوقات التي تواجه الصناعات المتوسطة والصغيرة مثل: تسهيل الحصول على المرافق اللازمة، وتوفير الغاز والمياه والكهرباء بأسعار مخفضة للمصانع، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للمصانع بهدف زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل اللازمة للشباب وارتفاع نسب التصدير إلى الخارج من المنتج المحلي.

يذكر أن «ابدأ» تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة وتشييد المصانع الجديدة في مصر.

وتُعد ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج.