الصناعات الغذائية: التوافق مع الكودكس يتطلب إزالة معوقات الاستثمار

❏ تحديث للتشريعات بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لمواكبة الاشتراطات القياسية مها يونس قال محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية المصرية، إن هناك اتجاها داخل الغرفة، لإزالة عدد كبير من معوقات الاستثمار التى تواجه القطاع، بالتزامن مع قانون الاستثمار…

❏ تحديث للتشريعات بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لمواكبة الاشتراطات القياسية

مها يونس

قال محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية المصرية، إن هناك اتجاها داخل الغرفة، لإزالة عدد كبير من معوقات الاستثمار التى تواجه القطاع، بالتزامن مع قانون الاستثمار الجديد، منوهاً بقيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد خريطة استثمارية للمناطق الصناعية الموجودة بمصر، لبيان نوعية الصناعات بكل منطقة، ورصد ملامح الفرص الاستثمارية بها للاستفادة منها.

وأضاف – فى حواره – أن خطة الغرفة بشأن إزالة معوقات الاستثمار، شملت قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذى تم من خلاله توحيد جميع إصدارات التراخيص من خلال هيئة واحدة مُمثلة فى هيئة التنمية الصناعية.

ولفت إلى قيام الغرفة مؤخراً بالتعاون مع الرقابة الصناعية، لإعداد دليل للرقابة والتفتيش على الصناعات الغذائية بشكل علمى وممنهج بناء على قائمة تدقيق، لتوضيح النقاط الأبرز لدى المفتش أو المراقب لتأكيد معاينتها، وذلك حتى يتم التصحيح بشكل مباشر، دون أن تكون هناك رقابة بناء على الفكر الخاص للمفتش أو المراقب الذى يزور المصنع، ولتفادى الأهواء الشخصية، بل بناء على نقاط محددة لرصدها وتصحيحها على الفور.

وأشار إلى أن ذلك يأتى حسب خطة غرفة الصناعات الغذائية التى تعمل حالياً على تحديث البنية التحتية للتشريعات الموجودة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتحديث المواصفات المصرية القياسية، كى تتوافق مع مثيلتها الموجودة فى هيئة الدستور الغذائى «الكودكس»، وذلك لضمان توافق المنتج المصرى مع المواصفات القياسية، وبالتالى مع نظيرتها الدولية.

وأكد «البسيوني» أن هناك تركيزا خلال الفترة الحالية على العمل بشكل مباشر مع الجهات الدولية والمانحة، من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية لقطاع الصناعات الغذائية بشأن «سلامة الغذاء، والطباعة والتغليف للصناعات الغذائية، والتسويق والمبيعات» مُستهدفاً رفع كفاءة العاملين فى القطاع، وصولاً لتحقيق أعلى جودة للمنتج المصرى، فى إطار نجاح تلك الشركات لتحقيق التنافسية وفتح أسواق جديدة لينعكس إيجابياً على الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن الغرفة حالياً تعمل مع وكالة التعاون الألمانى، فى إنشاء وإصدار برنامج جديد لاعتماد 40 شركة «صغيرة» ناشئة بقطاع الصناعات الغذائية، على أن تتوافر مساعدة لتلك الشركات من خلال برامج متخصصة تشمل التخطيط الإستراتيجى ، والتسويق والمبيعات والجودة، موضحاً أن تلك الشركات تحتاج إلى الكثير من الدعم، خاصة فى بداية إنشائها لعدم توافر تلك البرامج لديها، بهدف إنشاء هياكل تنظيمية كبيرة من خلال الحصول على هذا النوع من الدعم.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن اعتماد 10 خبراء فى المجالات المُشار إليها، ليكونوا متاحين للشركات وقت الحاجة، من خلال خبراتهم، موضحاً أن البرنامج ستكون مدته عاما ونصف تقريباً، ومن المُقرر أن يبدأ فى نهاية ديسمبر أو بداية يناير المُقبل، لافتاً إلى أن الغرفة تعمل على تطوير ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وأن تلك الآلية تُمثل نسبة كبيرة من قاعدة الأعضاء الموجودين فى الغرفة، فى حين أن هذا القطاع المُقرر أن تنهض به مصر.

وعلى صعيد موجة غلاء الأسعار التى استقرت على القمة، يرى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة زيادة جميع مدخلات الإنتاج الموجودة، لأن هناك استيرادا بنسبة كبيرة لعدد من المواد الخام التى تدخل فى المنتجات الغذائية بصفة عامة، وبالتالى قفزت الأسعار موازية لارتفاع تكلفة الطاقة والمياه التى تدخل فى جميع مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن تلك العوامل أثرت بشكل كبير ومباشر فى ارتفاع سعر المنتج النهائى، مُعتبراً أن ذلك تطور طبيعي وفقاً لارتفاع التكاليف بشكل عام.

وأضاف «البسيوني» أن الشركات التى تعتمد على استيراد المواد الخام، تأثرت بشكل كبير فى أعقاب قرار تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار، وصولا للأسعار الموجودة حالياً، لافتاً إلى أن تكلفة سعر العمالة والتكاليف المُتغيرة فى الشركات، كانت الأبرز مؤخراً وكافية لارتفاع سعر المنتج النهائى.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن هناك اتجاها بغرفة الصناعات للتركيز على تعزيز تصدير الخضراوات والفاكهة سواء فى شكل «طازة، أو مُصنع، أو مُجمد»، بالإضافة إلى الزيوت العطرية باعتبارها من المنتجات المهمة، والتى تحتل النسب الأعلى فى تصديرها حالياً بمصر.

وفى تحليل لأرقام صادرات مصر أكد «البسيوني» أن هناك %65 من صادرات مصر تتجه للدول العربية و%35 للدول الأخرى، فيما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات فى الناتج الصناعى %11، ونسبة المنشآت الصناعية الغذائية تمثل حوالى %56 من المنشآت الصناعية الموجودة، وتحتل نسبة العاملين الذين يعملون بقطاع الصناعات الغذائية %25 من العاملين الذين يعملون بالقطاع الصناعى.

وكشف عن أن معدل نمو القطاع بلغ %12، مشيراً إلى أن تلك النسبة تتأثر بالنمو السكانى بمصر، والذى يمثل %2.2 سنوياً، فى حين أن نسب الإنفاق للمستهلك المصرى بالنسبة للمنتجات الغذائية مقارنة بنسبة الإنفاق العامة لديه تتراوح بين 30 و%35 من معدل إنفاقه على باقى مواد الاستهلاك بصفة عامة.