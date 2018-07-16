الصناعات الغذائية: ارتفاعات طفيفة بالأسعار واجتماع مع مصيلحي سبتمبر المقبل

عمر سالمكشف المهندس محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على عقد اجتماع مع مستثمري الصناعات الغذائية خلال سبتمبر المقبل.وأضاف شكري فى تصريحات لـ "المـال" أن مدخلات الانتاج شهدت ارتفاعات جديدة فى الأسعار بشكل طفيف ولكن يحاول أصح

عمر سالم

كشف المهندس محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على عقد اجتماع مع مستثمري الصناعات الغذائية خلال سبتمبر المقبل.

وأضاف شكري فى تصريحات لـ “المـال” أن مدخلات الانتاج شهدت ارتفاعات جديدة فى الأسعار بشكل طفيف ولكن يحاول أصحاب المصانع والشركات السيطرة عليها وامتصاصها خلال الفترة الحالية لمنع الزيادات التي قد تحدث نتيجة الارتفاعات.

وأوضح أن الاجتماع مع وزير التموين سيكون لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الطاقة والنولون على أسعار الصناعات الغذائية وكيفية احتواء تلك الزيادات والتعامل معها من جانب الحكومة والصناع.

