الصناعات الطبية والدوائية على طاولة مصر تستطيع بالصناعة

انعقدت الجلسة الحوارية العاشرة من جلسات مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » تحت عنوان « الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص » بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب ،وأدار الجلسة الإعلامي أحمد عبد الصمد

عثمان: مصر تمتلك مقومات لا تقل عن الصين

وأكد د. إيهاب حامد عثمان، رئيس تصنيع المنتجات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة، أن مصر تعد أكبر مركز لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكننا ما زلنا نحتاج جهد كبير للوصول للعالمية .

لافتا أن حجم سوق الدواء العالمي يصل لنحو 1.5 تريليون دولار بينما يبلغ حجم السوق في مصر نحو 8 مليار دولار تقريبا، وأوضح أن الفترة المقبلة سيبحث المستثمرين عن أمكان للاستثمار خارج الصين، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمصر باعتبارها أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة .

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات لا تقل عن الصين سواء من حيث الخبرات أو العلاقات الدولية، ولكننا نحتاج إلقاء نظرة على الأسواق العالمية وتسجيل مصانعنا في أسواق دول العالم

سلمان: العائد من الاستثمار في قطاع اللقاحات كبير

أكد د. أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، أن العائد من الاستثمار في قطاع اللقاحات كبير جدا، ولا يتوقف عن العائد المادي فقط بل يمتد إلى الجانب النفسي والسياسي وغيرها لأنه يمنع انتشار الأوبئة. فالوقاية خير من العلاج، ففي الفترة الأخيرة ظهرت 8 فيروسات من الإيبولا وكورونا وسارس وغيرها ولذلك لابد من الاستثمار والدعم قطاع البحث والتطوير في هذا المجال.

وأكد سالمان على ضرورة بناء الثقة مع المستثمرين والعلماء من خلال توفير مناخ جاذب و داعم، ولفت إلى أن الفائدة الوحيدة لجائحة كورونا هو تأكيدها على أهمية البحث العلمي والتطوير .

مشيرا إلى أن الدولة التي ستنجح في جذب الشركات العالمية ستكون هي المركز الإقليمي لتصدير منتجاتها للشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا أن الدول المحيطة انتبهت لأهمية هذا القطاع وسوف تكون المنافسة قوية للغاية .

الأنشاصي: الأدوية الحيوية تحتاج استثمار ضخم

فيما قال د.هشام الأنشاصي، مدير معهد تطوير المنتجات الحيوية وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بالجامعة التكنولوجية الماليزية UTM، إن إنشاء هيئة مستقلة للدواء أمر هام جدا للمستثمرين حيث توفر سهولة التعامل مع الحكومة من خلال الهيئة، وتوفير الدعم اللازم .

وأكد على أن الأدوية الحيوية تحتاج استثمار ضخم، ولابد من وجود حوافز لجذب الشركات العاملة فيها، لافتا إلى أن مصر تتميز بالموقع المتميز بجانب توافر الكوادر البشرية وغيرها، مما يجعلها سوق جاذب لشركات الأدوية.

الجلسة الحوارية العاشرة بعنوان « الصناعات الطبية والدوائية: التحديات والفرص »

الوكيل: مصر تستطيع تصنيع أجهزة طبية وتصديرها للعالم

كما أكد د. مصطفى الوكيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايوبيزنيس لصناعة الأجهزة الطبية الإلكترونية ، أن مصر تستطيع تصنيع أجهزة طبية وتصديرها للعالم .

وأضاف أنه لابد من وجود خطة واضحة في مصر لدعم المصنعين في هذا المجال، لافتا أن المكون الفكري في تصنيع الأجهزة الطبية مرتفع للغاية والتكلفة غير مرتفعة وجزء منها يتعلق بالبحث والتطوير .

وقال: أصبح لدينا أول جهاز تنفس صناعي مصري بما يشمل التصميم الميكانيكي والهارد وير والسوفت وير وكافة المحاور قام بها مصريين بنسبة 100%، والأن هي تتواجد في المستشفيات ويتم استخدامها الآن، موجها الشكر لكافة الجهات الحكومية الداعمة لخروج هذا المشروع للنور.

بركات: لكي نستطيع تصدير منتجاتنا للخارج نحتاج لضمان الجودة

وجه د.علاء بركات، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، الشكر لوزيرة الهجرة على مبادرة « اتكلم عربي » الذي تربط أبنائنا من الجيل الثاني والثالث ببلدهم مصر، وكذلك على مؤتمر « مصر تستطيع » الذي يأتي في توقيت هام جدا .

وطالب بضرورة العمل على تدريب العاملين بقطاع صناعة الدواء، لافتا أنهم أنشأوا مدرسة ثانوية صناعية للتعليم المزدوج لتخريج فني صناعات دوائية وحيوية.

وقال بركات إن لدينا أزمة في الصناعات المغذية سواء مستلزمات الإنتاج أو التغليف، كما أن حجم السوق في أفريقيا كبير ولكي نستطيع تصدير منتجاتنا للخارج نحتاج لضمان الجودة ولابد أولا من النجاح محليا.