«الصناعات الدوائية» لـ«المال»: الإفراج عن شحنة مستلزمات إنتاج قيمتها 30 مليون دولار

كشف الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات عن الإفراج عن شحنة من مستلزمات الإنتاج الطبية خلال الأسبوع الماضي كانت محتجزة بالموانئ.

وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الشحنة تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا مؤخرا بتخصيص 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية، ليتسنى للمصنعين التصنيع بكامل قدرتهم الإنتاجية لسد فجوة النواقص الطبية بالأسواق المحلية .

وأشار رئيس غرفة الصناعات الدوائية إلى أن الشحنات الأخيرة التي تم الإفراج عنها سيتحقق على أثرها انفراجة بالسوق المحلية لسد فجوة النواقص من الأدوية .

وشهدت السوق المحلية مؤخرا نواقص في بعض الأصناف الدوائية لاسيما في المستحضرات المستوردة كاملة الصنع أبرزها مستحضر خاص لمرض الغدة الدرقية وأدوية الضغط والسكر.

كما أرجع مصنعو الأدوية أزمة نواقص بعض الأصناف الدوائية التي تشهدها السوق المحلية حاليا إلى الأزمات العالمية الراهنة التي تسببت في صعوبة استيراد الخامات اللازمة للتصنيع.

وأوضحوا أن معظم المستحضرات الناقصة هي المستوردة كاملة الصنع ، مؤكدين أن لها بدائل ومثائل متوفرة تنتجها شركات محلية أخرى، مستنكرين ثقافة المواطن المصري التي تعتمد على الاسم التجاري للدواء، في حين أن المطبق عالميا الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.