«الصناعات التكاملية»: 3.5 مليون جنيه تكلفة تطوير مصنع السكر التابع لـ«التموين»

أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد في منطقة الحوامدية من 100 طن يوم إلى 500 طن يومي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وقال البديوي خلال جولة تفقدية اليوم على مصانع الشركة في الحوامدية أنه من المستهدف زيادة التعبئة في المرحلة الثانية إلى 800 طن يوم بقيمة بتكلفة بلغت نحو 500 ألف جنيه.

واضاف البديوي أن الشركة ستقوم بداية من اكتوبر المقبل بتكرير 50 ألف طن سكر لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، و 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية، و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر.

وأوضح البديوي أن انتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال البدوي أنه تم انتاج 850 الف طن سكر من قصب السكر خلال الموسم الماضي، متوقعا تحقيق فائض في الانتاج خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحهم في البورصة السلعية.