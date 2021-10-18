اقتصاد وأسواق

«الصناعات التكاملية» : لم يطرأ أي تغيير على سعر السكر التمويني

رئيس الشركة للمال: السعر 8.5 جنيه للكيلو الواحد
محمد مجدي 9:43 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 9:43 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أكد اللواء عصام الدين البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تحديد سعر السكر التمويني من اختصاص وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال البديوي في تصريح خاص لموقع المال إنه لم يطرأ أي تغيير على سعر السكر المباع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يطرح على البطاقة التموينية بسعر 8.5 جنيه للكيلو الواحد.

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يذكر أنه يتم طرح شهريا ما يقرب من 120 ألف طن سكر في منظومة السلع التموينية والتي يستفيد منها 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.

وأضاف البديوي أنه يتم إنتاج السكر من نوعي السكر المكرر والخام الموجود لدى مصانع الشركة، وذلك لصالح منظومة السلع التموينية.

يذكر أن اسعار السكر ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الطن 10 آلاف و 400 جنيه بزيادة تقدر 500 جنيه عن أسعار أمس الاحد ، مما أدي إلى وصول سعر البيع للمستهلك من 10 جنيهات إلى 15 جنيها في الكيلو الواحد.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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