الصناعات التكاملية: ضخ 95 ألف طن من السكر شهريا لصالح البطاقات التموينية والحر

قال اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، أنه سيتم خلال أيام زيادة الكميات من السكر التي يتم طرحها من خلال الشركة تبلغ 95 ألف طن شهريا منهم 65 ألف طن سكر مدعم بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقة التموينية بجانب 30 ألف طن سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو.

جاء ذلك خلال مشاركته على هامش افتتاح فاعليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للغذية والمشروبات”فود افريكا” المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة إضافة إلى 500 مشتري دولي.

وأضاف أن الشركة انتهت من الترتيبات النهائية لاستقبال الموسم الجديد لقصب السكر المزمع في يناير المقبل، مشيرا إلى أنه التعاقد على شراء 6.2 مليون طن قصب من المزارعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.

يشار الي أن شركة السكر والصناعات التكاملية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتابع أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، منوها بأن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب، حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب.

وأشار إلي أنه تم التعاقد أيضًا على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.

يشار إلي أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.

ذكر البديوي ان الشركة ستقوم بتصنيع سكر البنجر خلال الموسم المقبل لصالح كل من شركة القناة للسكر ومشروع مستقبل وطن، حيث تم التعاقد على إنتاج 600 ألف طن بنجر تنتج نحو 85 ألف طن من السكر.

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

ولفت رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية الي إنه تم وصول 87 ألف طن سكر أبيض من البرازيل بجانب كميات آخري سوف تصل خلال يناير المقبل.