اقتصاد وأسواق

«الصناعات التكاملية» تسدد 1.8 مليار جنيه لمزارعى القصب مقابل توريد 2.3 مليون طن

منذ بداية موسم الحصاد وحتى الخميس الماضى
محمد مجدي 10:08 ص, الخميس, 10 فبراير 22 10:08 ص, الخميس, 10 فبراير 22

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سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 1.8 مليار جنيه للمزارعين قيمة محصول قصب السكر الذى تم توريده منذ بداية موسم الحصاد وحتى الخميس الماضى.

وقالت مصادر مسئولة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، لـ«المال»، إن الكميات التى تم توريدها لمصانع السكر التابعة للشركة فى محافظات الصعيد بلغت 2.3 مليون طن قصب سكر.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أعلن نهاية ديسمبر الماضى، أنه تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر بقيمة 810 جنيهات، بزيادة 90 جنيها عن سعر توريد العام الماضى.

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وكان اللواء عصام الدين البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، قد قال إنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام.

وأضاف البديوى أنه فى إطار خطة الشركة لتطوير المصانع والشركات التابعة فإنه من المستهدف ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير مصنع سكر إدفو المقام بمحافظة أسوان على مساحة 176 فدانا.

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وأوضح أن الخطة تضم تطوير أرض المصنع، والمدينة السكنية للعاملين، والنوادى، ومزرعة للقصب بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا.

وأشار إلى أنه من المتوقع توريد قصب سكر لمصنع سكر إدفو خلال الموسم الحالى بنحو 1.140 مليون طن قصب لإنتاج 125.085 ألف طن بطاقة عصر يومية تبلغ 10.300 ألف طن.

ولفت البديوى إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد المصنع عمليات تطوير منظمات السرعة للعصارات وكذلك مخفضات السرعة، كما أن عملية التطوير تشمل إضافة أجهزة طبخ مستمر وشراء مرجل بخارى بطاقة 120 طن بخار فى الساعة، كما تم إضافة 2 حوض ترويق لمساعدة تنقية العصير.

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وأوضح اللواء عصام الدين البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة تستغرق عامين، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن عملية تطوير العصارات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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