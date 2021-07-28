استثمار

«الصناعات التكاملية» تستورد 100 ألف طن سكر خام

سفينة محملة بنحو 50 ألف طن وصلت الميناء.. والثانية ترسو منتصف أغسطس
أحمد عاشور 7:48 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21 7:48 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

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اشترت شركة السكر والصناعات التكاملية 100 ألف طن سكر خام لتكريرها وطرحها بالسوق المحلية.

صرح بذلك مصدر مطلع فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن هناك سفينة محملة بنحو 50 ألف طن سكر وصلت مصر، وجارٍ تفريغها، والثانية ستصل منتصف أغسطس المقبل.

وحصلت «الصناعات التكاملية» من الجهات المعنية على موافقة باستيراد 200 ألف طن سكر خام.وكانت الحكومة قد أوقفت استيراد السكر منذ مارس 2020 بهدف مساعدة الشركات على تصريف إنتاجها، خاصة أنها كانت تدخل فى منافسة «غير عادلة» مع المنتج المستورد، فى وقت تراجع فيه الطلب العالمى، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًا.

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وستسهم الكميات التى اشترتها الشركة فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتشغيل مصنعها المختص بأعمال التكرير فى منطقة الحوامدية.

وتم استثناء الكميات التى يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية من قرار الحكومة، شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح بعملية استيراد السكر الخام، إلا بناء على موافقة بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

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❙ 24 ألف طن زيادة فى إنتاج العام الحالى.. والإجمالى يرتفع إلى 980 ألفا الشهر المقبل

وفى سياق متصل كشف المصدر عن ارتفاع إنتاج شركة الصناعات التكاملية إلى 965 ألف طن سكر من محصول القصب والبنجر، بزيادة 24 ألف طن على الكميات التى تم إنتاجها العام الماضى، ومن المتوقع أن يصل إلى 980 ألف طن منتصف الشهر المقبل.

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ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنوياً، منها 2.4 مليون طن من الإنتاج المحلى، ويتم تعويض الفرق بالاستيراد.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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