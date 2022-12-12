الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة تنكمش بأكثر من 4% العام الجاري

انكمش قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة بأكثر من 4% هذا العام، بحسب دراسة استقصائية، مع تنبؤات بحدوث انخفاض حاد آخر في عام 2023.

قالت هيئة الصناعة “ميك يو كيه” يوم الإثنين إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في كل من المملكة المتحدة وخارجها يفرض “قبضة خانقة” على المصانع.

أداء الصناعات التحويلية

وأظهرت توقعاتها بناءً على استطلاع أجري بالتعاون مع شركة المحاسبة “بي دي أو”، انكماشاً بنسبة 4.4% هذا العام وانخفاضاً بنسبة 3.2% العام المقبل.

حذرت الهيئة من أن تراجع هذا العام يرجع جزئياً إلى فترات المقارنة، بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي من كوفيد في عام 2021، والتغيير المنهجي. ومع ذلك تم تعديل التوقعات باستمرار بالخفض في الأشهر الأخيرة.

قال ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي للهيئة: “ببساطة لا توجد رؤية مستقبلية للعام المقبل وربما الذي يليه”. “هذه أوقات مليئة بالتحديات التي تختبر حتى أفضل الشركات وأكثرها نجاحاً إلى أقصى حد”.

ودعت جماعات الضغط حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى تخفيف قواعد الهجرة في محاولة لتخفيف النقص في العمالة وتوسيع نطاق الإعفاء من ضرائب العقارات التجارية للمصانع وزيادة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار.