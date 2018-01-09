الصناعات التحويلية.. الأول فى جذب العمالة الأجنبية

المالية: 60 ألف فرصة عمل بالنصف الثانى من 2017 مها أبو ودن نشرت وزارة المالية تقريرًا عن أهم المهن المطلوبة لسوقي العمل الداخلية والخارجية، خلال النصف الثانى من عام 2017، مشيرة إلى أنها بلغت 60293 فرصة عمل، حسب النشرة القومية للتشغيل. وبلغ إجمالى فرص العمل التى تضمّنها التقرير للإخصائيي

المالية: 60 ألف فرصة عمل بالنصف الثانى من 2017





مها أبو ودن

نشرت وزارة المالية تقريرًا عن أهم المهن المطلوبة لسوقي العمل الداخلية والخارجية، خلال النصف الثانى من عام 2017، مشيرة إلى أنها بلغت 60293 فرصة عمل، حسب النشرة القومية للتشغيل.

وبلغ إجمالى فرص العمل التى تضمّنها التقرير للإخصائيين وأصحاب المهن العلمية والفنية 32286 فرصة، و11849 للغزل والنسيج، و6807 للفنيين ومساعدى الإخصائيين، و5743 للفنادق والمطاعم، و3608 للأمن والحراسة وعمال الخدمات.

واحتلت مهن الإخصائيين وأصحاب المهن الطبية والفنية المرتبة الأولى من جهة توفيرها العدد الأكبر من فرص العمل بنسبة 26.5 % من الإجمالى، تلتها الغزل والنسيج بنسبة 19.9 % ، والفنيين ومساعدى الإخصائيين بنسبة 15 % .

وانقسمت مهن الإخصائيين وأصحاب المهن العلمية والفنية إلى ممثل خدمة عملاء، مهندس إنتاج، جودة، نظم ومعلومات، صيانة، موقع، تشغيل، ميكانيكا، كهرباء، زراعى– إخصائى تأكيد جودة، رقابة، جودة، تسويق إلكترونى، تسويق، مبيعات، دعم فنى، تنمية- محاسب– مصمم “جرافيك، مواقع، برامج”- صيدلى– سكرتيرة – مدرسين تخصصات مختلفة– مدير فرع– طبيب بيطرى.

وانقسمت مهن الغزل والنسيج إلى عمل “سنجر، أورليه، أوفر، تشطيب، تعبئة وتغليف، جودة، فرز، قص، مكواة، تطريز، إنتاج، خدمات، طباعة أقمشة، مخازن، تكييس، كنترول، تريكو”- مشرف أمن– أفراد أمن.

وتوزعت مهن الفنيين ومساعدى الإخصائيين، إلى فنى “تشغيل، كهرباء، ميكانيكا، صيانة، تبريد وتكييف، حدائق، دهانات، نجار مسلح، حداد مسلح، سيراميك، تجميع، نجار، دهان، تجميع، أجهزة كهربية، برادة، طلاء معادن، تشغيل ماكينة، إلكترونيات، حاسبات، صيانة كهرباء، معدات، تركيبات، لحام، كهربائى، سيارات، معمل، صيانة محمول، طباعة، تشغيل بيانات، إنتاج سنجل كارتون، تركيب شبكات، صيانة سيارات، مكبس آلى، مكافحة حشرات، سباكة»– موظف أرشيف– بائع.

وبلغ إجمالى التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل فى وظائف داخل مصر 7210، خلال النصف الثانى من 2017، منها 1743 فرصة عمل بالقاهرة، بواقع 674 بقطاع البترول.

وكان النصيب الأكبر من التراخيص الممنوحة للأجانب لنشاط الصناعات التحويلية بواقع 2075 فرصة، يليها قطاع الفنادق والمطاعم بواقع 791 فرصة، ثم التعدين واستغلال المحاجر بواقع 737 فرصة عمل، فقطاع النقل والتخزين بواقع 563 فرصة، فقطاع التعليم بواقع 542 فرصة.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة نشرت التقرير، حتى تتيح الفرصة لمقارنة متطلبات سوق العمل مع ما يتوافر من فرص للتشغيل، وهى إحدى المهام التى تضطلع بها ككيان حكومى مصرى يعمل على تحقيق التكامل الاقتصادى الهادف إلى التشغيل كإحدى الثمار الأساسية للنمو.