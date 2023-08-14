«الصناديق العالمية» تتحوط بتنويع محفظتها ونمو عائدات قطاع الاتصالات

شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل صناديق الثروة السيادية العالمية على ضخ استثمارات بمليارات الدولار فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوعة بعدد من العوامل منها توقعات المؤسسات البحثية بوصول حجم السوق العالمية إلى 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 ونمو العائد على الاستثمار بالتقنيات الرقمية والرغبة فى تنويع محافظها بعيدا عن الأصول التقليدية.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة الكويتى نحو 2 مليار دولار فى شركة أ.تى آند.تى AT&T الأمريكية للاتصالات ، بينما يستحوذ صندوق الثروة السيادى النرويجى الذى يمتلك %1.4 من رأس المال السوقى العالمى على حصص فى شركات مثل أبل وأمازون ومايكروسوفت، بحسب تقرير لوكالة ياهو.

فيما تستثمر شركة مبادلة الشقيقة لصندوق الثروة السيادى الإماراتى وصاحبة أصول بقيمة 229 مليار دولار فى عدة شركات تكنولوجيا متنوعة منها أ إم دى (AMD) و جلوبال فاوندريز (Global Foundries).

وافتتحت الشركة مكتبا فى سان فرانسيسكو عام 2017 واستثمرت فى كيانات فى وادى السيلكون بالشراكة مع سوفت بنك.

واشترت مبادلة حصة بقيمة 1.2 مليار دولار فى شركة جيو بلاتفورم (Jio Platforms) متعددة الجنسيات والتابعة لشركة ريلاينس إندستريز الهندية، والتى تأسست فى عام 2019 وتعمل بقطاع التكنولوجيا، ويستثمر جهاز الإمارات للاستثمار فى شركات مثل سيسكو سيستمز وسامسونج.

وضخت هيئة استثمارات الصين استثمارات بقيمة 2 مليارات دولار فى مجموعة على بابا القابضة عملاقة التجارة الإلكترونية، كما استثمرت 5 مليارات فى شركة تينسنت الصينية القابضة للتكنولوجيا.

ولا تستثمر صناديق الثروة السيادية فى شركات الاتصالات والتكنولوجيا فقط، لكنها تستثمر أيضا فى البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا.

وعلى سبيل المثال يستثمر الصندوق السيادى النرويجى فى بناء كوابل جديدة تحت المياه ستربط أوروبا والصين، واستثمر صندوق أبوظبى السيادى فى مركز للبيانات يقع فى الولايات المتحدة.

واستثمر صندوق الثروة السيادى النرويجى 10 مليارات دولار فى شركة أبل، و كذلك جهاز أبوظبى استثمر5 مليارات دولار في مايكروسوفت.

واستثمر صندوق المعاشات الحكومى النرويجى العالمى نحو مليار دولار فى شركة إريكسون السويدية للاتصالات.

واستثمرت مؤسسة الاستثمار الصينية نحو 3 مليارات دولار فى شركة التجارة الإلكترونية « أمازون » ، فيما استثمر صندوق الاستثمار السنغافورى فى شركة على بابا الصينية نحو 2 مليار دولار ، واستثمر جهاز قطر 1 مليار دولار فى فيسبوك سابقا ( ميتا ).

وفى عام 2015 استثمرت هيئة استثمارات الصين ما يزيد على 2 مليار دولار فى شركة ديدى كيويدى (Didi Kuaidi)، التى تعد تطبيق الركوب الأكثر انتشارا فى الصين والتى تتنافس مع شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودى مبلغ 45 مليار دولار فى سوفت بنك اليابانى الذى يستثمر بدوره فى شركات تكنولوجيا مثل على بابا وأوبر.

ويشير تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية فى شركة لوسيد موتورز (Lucid Motors) للسيارات الكهربائية قد ساهم فى إقناع الشركة بفتح مصنع لها فى السعودية.

ضخ الصندوق السعودى أيضا استثمارات فى شركة اكتيفشن بليزرد (Activision Blizzard) وشركة إليكترونيك آرتس (Electronic Arts) والخدمات الرقمية المملوكة لأغنى رجل فى آسيا موكيش إمباني.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة الكويتى نحو 2 مليار دولار فى شركة أ.تى آند.تى (AT&T) الأمريكية للاتصالات.