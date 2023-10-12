«الصليب الأحمر»: مفاوضات مع «حماس» وإسرائيل بخصوص الرهائن

تتفاوض اللجنة الدولية للصليب الحمر اليوم الخميس مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بخصوص الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو الحركة خلال هجوم كبير على إسرائيل مطلع الأسبوع، وفق ما أعلنه مسؤول كبير في اللجنة.

وأضاف فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى بالصليب الأحمر “نتواصل الآن مع مسؤولين من حماس وإسرائيل في إطار الجهود المبذولة في هذا الشأن”.

وأوضح: “كوسيط محايد نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل الاتصالات بين الرهائن وأفراد عائلاتهم وتسهيل أي إطلاق سراح في نهاية المطاف”.