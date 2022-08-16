الصليب الأحمر: مستعدون لدعم جهود وزارة الصحة المصرية لتأهيل مراكز الرعاية في المناطق الأكثر احتياجا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر، في مدينة العلمين الجديدة.

جانب من اللقاء بمقر وزاة الصحة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات الصحية، لافتًا إلى أن الوزير أشاد بالتعاون مع الصليب الأحمر، مثمنًا دوره في تعزيز المبادئ الإنسانية عالميا.

وأوضح “عبدالغفار” أن الجانبين ناقشا التعاون في مجال تعزيز قدرات العاملين بالمنشآت الصحية من خلال توفير برامج تدريبية للفرق الطبية في التخصصات الطارئة، وصقل مهاراتهم في التعامل مع أي أزمات أو تحديات صحية.

وتابع “عبدالغفار” أن الجانبين ناقشا التعاون في دعم المنشآت الصحية، خاصة في المناطق الحدودية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بين الوزارة، والصليب الأحمر، في ممارسات التغلب على المخاطر والجوائح الصحية.

ومن جانبه، قال جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر: “نحن على استعداد لدعم جهود الوزارة في تأهيل مراكز قطاع الرعاية الصحية، وبناء القدرات الطبية في أكثر المناطق احتياجا في البلاد”.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، وسالي مرشد رئيس قسم الصحة ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.

يذكر أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة، بشكل واقعي وملموس يشعر به المترددون على المنشآت الصحية بجميع المحافظات.

كما وجه بسرعة دراسة إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن داخل محافظته.