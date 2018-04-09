الصفوة وإم بي جي يشاركان بمشروعين عقاريين في IPS 2018 بدبي

محمد شلبى : خصومات تصل إلى 200 الف جنيه على وحدات كابيتال هايتس 2 خلال المعرضمحمود العدل : استثمارات بوكا تصل الى 4 مليارات جنيه دبى - بدور إبراهيم:-تطرح شركتا الصفوة للاستثمار العقارى وإم بى جى جروب مشروعين مميزين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال مشاركتهم بمعرض IPS 201



محمد شلبى : خصومات تصل إلى 200 الف جنيه على وحدات كابيتال هايتس 2 خلال المعرض

محمود العدل : استثمارات بوكا تصل الى 4 مليارات جنيه





دبى – بدور إبراهيم:-



تطرح شركتا الصفوة للاستثمار العقارى وإم بى جى جروب مشروعين مميزين بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال مشاركتهم بمعرض IPS 2018 دبى أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط والذى تنطلق فعاليته الإثنين المقبل .

وقال محمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمار العقارى، إن الشركة فضلت المشاركة بمعرض ” IPS2018″ ليصبح بمثابة فرصة للتواصل مع عملاء الشركة بالخارج حيث تتلقى الشركة العديد من الطلبات والاستفسارات من قبلهم بشأن مشروعاتها

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وأشار إلى أن المعرض فرصة جيدة للتواصل والترويج لمشروعات الشركات المصرية بالخارج مع استقطاب عملاء جدد.



وأوضح أن الشركة تشارك بمشروعها كابيتال هايتس 2 المقام على 66 فداناً بالعاصمة الادارية الجديدة وتطرح الوحدات كاملة التشطيب وتقدم الشركة عروضاً وخصومات للشراء خلال المعرض تصل الى 200 الف جنيه من اجمالى سعر الوحدة .



وأضاف الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة ام بى جروب أن الشركة تستهدف من خلال المعرض مخاطبة العملاء خارج مصر بمشروعها المميز بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تتسم باهتمام شريحة كبيرة من العملاء .



وأشار إلى أن الشركة تطرح خلال المعرض مشروعها بوكا بالعاصمة الادارية الجديدة والمقام على 50 فداناً باستثمارات تصل الى 4 مليارات جنيه ويضم حوالى 1500 وحدة بمساحات متنوعة بين 112 الى 230 متراً .







ويشارك بالمعرض 17 شركة تطوير عقارى مصرية رائدة منها ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD”، السعودية المصرية للتعمير “سيكون”،

وكذلك الصفوة، ابن سينا “سيسيليا لاجون”، ام بى جى جروب “بوكا العاصمة الادارية “، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة ” MREC” ” مكانك للخدمات العقارية ” والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى منها سوديك وبالم هيلز

كما يشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر .



وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، و المساحة الإجمالية له 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.



وتأتى مشاركة الشركات المصرية بجناح بالمعرض هى الاولى منذ انطلاق المعرض .