الصفوة مباشر الإماراتية تخترق مجال إدارة الأصول

منى عبدالباري:قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر المدرجة بسوق الإمارات للأوراق المالية، إن الشركة تخطط لاختراق مجال إدارة الاستثمار (الأصول)، مع إعدادها خطة في هذا الصدد فضل الاحتفاظ بكافة تفاصيلها لحين بدء النشاط الفعلي.وأشار رشاد في مكالمة هاتفية مع "المال" إلى أن "الصفوة"

منى عبدالباري:

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر المدرجة بسوق الإمارات للأوراق المالية، إن الشركة تخطط لاختراق مجال إدارة الاستثمار (الأصول)، مع إعدادها خطة في هذا الصدد فضل الاحتفاظ بكافة تفاصيلها لحين بدء النشاط الفعلي.

وأشار رشاد في مكالمة هاتفية مع “المال” إلى أن “الصفوة” تقدمت إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات للحصول على الرخصة، وأنها في انتظار الموافقة عليها قريبا، لافتا إلى أن الصفوة للوساطة المالية تسعى لتوسيع قاعدة عملائها وزيادة حصتها السوقية، حيث ستتيح قريبا لعملائها خدمة التداول الإليكتروني لدول الولايات المتحدة ومصر والسعودية والكويت بجانب الإمارات، وذلك من خلال حساب واحد.

يشار إلى أن شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية تأسست عام 2006، برأسمال 130 مليون درهم كشركة مساهمة خاصة، وتعمل كشركة وساطة في سوقي دبي وأبوظبي، وتقدم العديد من خدمات الوساطة المالية لعملائها.

ومنذ عامين تم إدراج الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، لتكون أول شركة تُدرج ضمن السوق الثانية بسوق دبي، وفي يوليو الماضي تولى رشاد منصب الرئيس التنفيذي لـ”الصفوة” بدلا من عبدالمالك القنواتي.