الصفوة للتنمية العقارية تطور مدرسة إنترناشيونال بالمنصورة

محمود زكى:قال محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتنمية العقارية، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مدرسة إنترناشيونال، وذلك فى مدينة المنصورة؛ إذ تقع المدرسة أمام جامعة مصر بالمدينة.وأضاف فى تصريحاته لـ"المال" أن المدرسة تقع على مساحة 8400 متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها العام المقبل،

محمود زكى:

قال محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتنمية العقارية، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مدرسة إنترناشيونال، وذلك فى مدينة المنصورة؛ إذ تقع المدرسة أمام جامعة مصر بالمدينة.

وأضاف فى تصريحاته لـ”المال” أن المدرسة تقع على مساحة 8400 متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها العام المقبل، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية بالمشروع تقدر بحوالى 250 مليون جنيه.

وأشار رئيس مجلس الإدارة أن الشركة انتهت من كل التراخيص الخاصة بالبناء، إذ تم تقديم التراخيص بالكامل إلى هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح أن المدرسة ستضم المراحل الأساسية للتعليم، ومن المتوقع أن يصل عدد الطلاب فى تلك المراحل إلى 1200 طالب.

وأكد شلبى أن المدرسة تعد ثانى مشروع للشركة فى قطاع التعليم، إذ نفذت الشركة مدرسة مافريكس الدولية بمدينة دمياط الجديدة، والتى تعد أول مدرسة دولية من نوعها فى المدينة، وتم تأسيسها على أحدث الأنظمة التعليمية؛ لضمان أفضل محتوى ثقافى وتعليمى لأبنائنا.

وأشار أن المدرسة بوجود حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم، ومناطق ترفيهية للأطفال، وتضم المدرسة كل المراحل التعليمية قبل الجامعية.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة أنه إلى الآن لم يحدد ما إذا كانت الشركة ستقوم بإدارة المدرسة أو تعيين شركة لإدارتها، أسوة بما حدث بمافريكس فى مدينة دمياط الجديدة.