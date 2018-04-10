الصفوة للتنمية العقارية تطرح المرحلة الأولى من كابيتال هايتس 2

محمود زكي قال أحمد نبيل، مدير التسويق والمبيعات بشركة الصفوة للتنمية العقارية، إن الشركة نجحت في بيع كابيتال هايتس 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع 2100 وحدة سكنية. وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أن إجمالي إستثمارات المشروع تقدر…

محمود زكي





قال أحمد نبيل، مدير التسويق والمبيعات بشركة الصفوة للتنمية العقارية، إن الشركة نجحت في بيع كابيتال هايتس 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع 2100 وحدة سكنية.

وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أن إجمالي إستثمارات المشروع تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، حيث تبلغ مساحة المشروع حوالي 50 فدانًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الجسات والتسويات للأرض، على أن يبدأ التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من مشروع كابيتال هايتس 2 على مساحة 250 ألف متر مربع بالعاصمة أيضًا خلال الفترة الحالية، إذ تبلغ الاستثمارات بالمشروع حوالي 3.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف بيع المرحلة الأولى، والتي تضم 250 وحدة سكنية خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن عدد وحدات المشروع يبلغ حوالي 2000 وحدة.

ولفت إلى أن النسبة البنائية بالمشروع تبلغ 50 ألف متر مربع فقط، بينما تستحوذ نسبة المباني الخضراء على حوالي 150 ألف متر، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ناد اجتماعي وصحي على مساحة 50 ألف متر.

وذكر أن الصفوة سددت 20% من مقدم الأرض لصالح شركة العاصمة الإدارية والتي تقدر بحوالي 320 مليون جنيه، موضحًا أن العاصمة الإدارية تستحوذ على اهتمامات الدولة، حيث حققت أغلب الشركات العقارية مبيعات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن الشركة بصدد الحصول على القرار الوزاري للبدء في عملية التنفيذ للمشروعين معًا، على أن يتم التسليم خلال ثلاث سنوات.