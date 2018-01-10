الصفوة تستمر بالبيع فى مشروع كابيتال هايتس

المال ـ خاص قال أحمد عامر، مدير تسويق المبيعات بشركة الصفوة للتطوير العقارى، إن الشركة مستمرة فى بيع الوحدات الخاصة بمشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال هايتس». وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن الشركة حصلت على جواب التخصيص، وكذلك محضر استلام الأرض من جانب شركة ا

المال ـ خاص

قال أحمد عامر، مدير تسويق المبيعات بشركة الصفوة للتطوير العقارى، إن الشركة مستمرة فى بيع الوحدات الخاصة بمشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال هايتس».

وأضاف فى تصريحاته لـ«المال» أن الشركة حصلت على جواب التخصيص، وكذلك محضر استلام الأرض من جانب شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يتيح للشركة الاستمرار فى بيع الوحدات الخاصة بالمشروع.

وأشار عامر إلى أن الشركة تقوم ببيع الوحدات التى يختارها العميل وفقًا للمخطط الموضوع لها، وكذلك المساحات، إذ إن الشركة طرحت البيع للعملاء بأسعار تتراوح بين 11500 و12500 جنيه للمتر.

ولفت إلى أن مبيعات الشركة من وحدات المشروع تسير بشكل جيد، وهناك إقبال من العملاء على المشروع، إذ إن المشروع تبلغ مساحته حوالى 500 ألف متر مربع.

وأكد محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العقارى، فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن مشروع كابيتال هايتس سيتم تنفيذه على ثلاث سنوات لينتهى مطلع 2021، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية المقدرة تتجاوز 7 مليارات جنيه.

وأضاف أن مشروع كابيتال هايتس يقع بجوار حى السفارات، وكذلك مدينة المعارض، وعلى بعد دقائق من المجمع الحكومى، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع بمفهوم مبتكر للحياة فى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية والتى تخدم العملاء داخل المشروع.

ولفت شلبى إلى أن الشركة حصلت على الأرض بقيمة 1.5 مليار جنيه تم تسديد 320 مليون جنيه، وذلك بنسبة %20 من قيمة شراء الأرض إذ إنه سيتم سداد باقى مبلغ قطعة الأرض على أقساط متتالية، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم حاليًا باستخراج الأوراق اللازمة والخاصة بالتراخيص والقرارات الواردة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

يذكر أن شركة العاصمة الإدارية حذرت العملاء من شراء أى وحدات سكنية من الشركات العقارية قبل التأكد من صحة القرار الوزارى، وكذلك سداد مقدم الأرض، ومحضر الاستلام.