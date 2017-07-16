الصفوة تتيح التداول الإلكترونى للمصريين بسوق المال الأمريكية

أحمد علي:حصلت شركة «الصفوة مباشر» الإماراتية للخدمات المالية –المقيدة بسوق دبى المالى- على رخصة التداول فى الأسواق العالمية، من هيئات سوق المال فى الإمارات، ما يتيح لأى مستثمر مصرى التعامل فى الأسواق العالمية، كما عينت إيهاب رشاد، رئيسًا تنفيذيًا لشركتها التابعة «الصفوة مبا

أحمد علي:

حصلت شركة «الصفوة مباشر» الإماراتية للخدمات المالية –المقيدة بسوق دبى المالى- على رخصة التداول فى الأسواق العالمية، من هيئات سوق المال فى الإمارات، ما يتيح لأى مستثمر مصرى التعامل فى الأسواق العالمية، كما عينت إيهاب رشاد، رئيسًا تنفيذيًا لشركتها التابعة «الصفوة مباشر».

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى الجديد للصفوة مباشر، إن الشركة حصلت مؤخراً على على رخصة «رقم مستثمر»، أو ما يطلق عليه «الكود»، داخل سوق المال المصرية، وهى الآلية التى تتيح للمستثمر المصرى للمرة الأولى إمكانية التعامل الإلكترونى “أون لاين”على الأسهم بالبورصات الأمريكية، لا سيما أن التعامل فى السابق كان عبر الهاتف فقط.

وأكد رشاد فى تصريح لـ«المال»، أن حصول «الصفوة مباشر» على حق التداول فى الأسواق العالمية، يمنح أى مستثمر مصرى، حق التعامل فى الأسواق العالمية، من خلال التعاقد مع الصفوة مباشر.

وأوضح أن عملاء الصفوة بالأسواق الخليجية والعالمية، يستطعيون التداول فى السوق المصرية، بنظام الحسابات المجمعة.

ونوه إلى أن التراخيص الأخيرة من شأنها أن تتيح لعملاء الصفوة فى مختلف أنحاء العالم، التعامل عبر التداول الإلكترونى، فى البورصات العالمية، سواء الأمريكية، أو العربية الخليجية، مؤكداً نية الشركة إضافة المزيد من الأسواق.

وعن اختياره للصفوة مباشر، أكد أنه لتلافى تعارض المصالح، تقدم باستقالته من منصبه كعضو منتدب لـ«مباشر مصر»، على أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

يشار إلى أن «الصفوة مباشر» إحدى الشركات المقيدة فى سوق دبى المالى، وهى نتاج إندماج شركة «الصفوة للخدمات المالية»، وشركة «مباشر – الإمارات» برأسمال قدره 563 مليون درهم، إذ زاد رأسمال الشركة من 129 مليون درهم، إلى 563 مليون درهم، عبر إصدار أسهم جديدة تخصص لصالح شركة مباشر للخدمات المالية، بمقدار 434 مليون درهم.