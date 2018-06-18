الصفوة تبيع 50% من كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الجديدة

محمود زكي قال أحمد نبيل مدير التسويق بشركة الصفوة للتنمية العمرانية إن الشركة نجحت في بيع 50% من مشروع كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تبلغ إستثمارات المشروع حوالي 3.5 مليار جنيه. وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الشركة تستهدف 5.5 مليار جنيه مبيعات من كابيتال هايتس 2 إذ إنه من المتوقع



محمود زكي

قال أحمد نبيل مدير التسويق بشركة الصفوة للتنمية العمرانية إن الشركة نجحت في بيع 50% من مشروع كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تبلغ إستثمارات المشروع حوالي 3.5 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن الشركة تستهدف 5.5 مليار جنيه مبيعات من كابيتال هايتس 2 إذ إنه من المتوقع الانتهاء من المبيعات نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن مساحة المشروع تبلغ 250 ألف متر مربع إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية 2000 وحدة.

ولفت إلى أن النسبة البنائية بالمشروع تبلغ 50 ألف متر مربع فقط بينما تستحوذ نسبة المباني الخضراء على حوالي 150 ألف متر بالإضافة إلى أن سيتم تنفيذ ناد اجتماعي وصحي على مساحة 50 ألف متر مربع.

وأوضح مدير التسويق أن الشركة نجحت في بيع كابيتال هايتس 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الماضي حيث يبلغ عدد وحدات المشروع 2100 وحدة سكنية.

وأضاف أن إجمالي إستثمارات المشروع تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه حيث تبلغ مساحة المشروع حوالي 50 فدانا، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال الجسات والتسويات للأرض على أن يبدأ التنفيذ خلال الفترة القادمة.



وأشار إلى أن الصفوة سددت نسبة 20% من مقدم الأرض لصالح شركة العاصمة الإدارية والتي تقدر بحوالي 320 مليون جنيه موضحًا أن العاصمة الإدارية تستحوذ على اهتمامات الدولة حيث حققت أغلب الشركات العقارية مبيعات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن الشركة بصدد الحصول على القرار الوزاري خلال الفترة القادمة وذلك بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة مشيرًا إلى أن الشركة سوف تبدأ في عملية التنفيذ للمشروعين معا على أن يتم التسليم خلال 3 سنوات.