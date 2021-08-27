الصفقة الرابعة.. فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن نجاح المفاوضات وإتمامها مع الأهلي بشأن انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى القلعة الحمراء، اعتبارًا من الموسم الجديد. وقال فرج عامر، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «لم يتدخل أحد…

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن نجاح المفاوضات وإتمامها مع الأهلي بشأن انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، إلى القلعة الحمراء، اعتبارًا من الموسم الجديد.

وقال فرج عامر، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «لم يتدخل أحد إطلاقًا، ولم يتكلم أحد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الأهلي إلا الكابتن محمود الخطيب، ومعي مباشرًة ومرة واحدة فقط من خلال جلسة ودية».

وأضاف: «رغبة اللاعب وحبه للأهلي، ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمه لسموحة من إخلاص وعطاء وإحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب له حسمت الانتقال في دقائق».

وتابع: «كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق، ولكنني لن أخوض فيها احترامًا لرغبتنا المشتركة في ذلك، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين».

واختتم حديثه: «كل التوفيق لحسام حسن وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب»

ويُعد حسام حسن هو الصفقة الرابعة للنادي الأهلي خلال أقل من 24 ساعة فقط، بعد أن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في التوقيع مع كل من كريم فؤاد، بيرسي تاو والموزمبيقي ميكيسوني.