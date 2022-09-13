الصفقة الثانية بعد شادي حسين.. الأهلي يضم البرازيلي سافيو لمدة 3 سنوات

أعلن النادي الأهلي، إتمام التعاقد الرسمي مع البرازيلي برونو سافيو، مهاجم بوليفار، لينضم إلى صفوفه بشكل رسمي، اعتبارًا من الموسم الجديد، ولمدة 3 سنوات.

وكان سافيو قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، قبل أن يخضع للكشف الطبي وإتمام انتقاله بصورة رسمية.

ويُعد سافيو هو الصفقة الثانية الرسمية للنادي الأهلي، بعد الإعلان أمس عن انتقال شادي حسين قادمًا من سيراميكا كليوبترا.

ويعتبر سافيو رابع أجانب الأهلي للموسم الجديد رفقة بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، بينما يتبقى للفريق الأحمر أجنبي خامس وفقا للائحة الاتحاد المصري.

ويعتبر سافيو رابع أجانب الأهلي للموسم الجديد رفقة بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج، بينما يتبقى للفريق الأحمر أجنبي خامس وفقا للائحة الاتحاد المصري.