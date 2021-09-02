الصفقات تمنح «التجارى الدولى» صدارة السمسرة فى أغسطس

منحت الصفقات المنفذة فى شهر أغسطس المنقضى شركة «التجارى الدولي» (CIBC) صدارة ترتيب شركات السمسرة، عقب تنفيذها تداولات بقيمة 20.566 مليار جنيه، وبحصة سوقية %18.7، مقارنة باحتلالها المركز الـرابع يوليو الماضى، فى حين احتفظت هيرمس بمركز الوصافة.

«CIBC» تقتنص نصيب الأسد من تداولات العرب بنسبة %71.. و%51 للمؤسسات

واحتلت «التجارى الدولي» صدارة تعاملات سوق الصفقات، مستحوذة بمفردها على %69.8 منها بقيمة 16.8 مليار جنيه، كما تصدرت تعاملات العرب بحصة سوقية %71.7 بحوالى 14.197 مليار جنيه، وتعاملات المؤسسات بحصة %51.5 ونحو 18.129 مليار جنيه، كما حلت وصيفًا فى ترتيب شركات السمسرة من يناير إلى أغسطس 2021، بحصة سوقية %9.4 وبقيمة تداولات 56.1 مليار جنيه.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى مركز الوصافة خلال أغسطس، منفذة تداولات بقيمة 8.093 مليار جنيه، وبحصة سوقية %7.3، لتحافظ على مركزها المحقق فى يوليو الماضى.

وظهرت «هيرمس» فى المرتبة الثالثة بترتيب شركات السمسرة من يناير إلى أغسطس 2021، بحصة سوقية %7.7، وبقيمة تداول 46.3 مليار جنيه، كما احتلت صدارة تعاملات الأفراد فى شهر أغسطس، مستحوذة على %9.9 بقيمة تعاملات منفذة 7.418 مليار جنيه، وتصدرت تنفيذ تعاملات المصريين بقيمة 6.5 مليار جنيه بحصة سوقية %8.2.

«بلتون» تتصدر «الإلكترونية» بقيم منفذة 7 مليارات جنيه

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ثالثًا فى ترتيب أغسطس، بتداولات منفذة قيمتها 7.250 مليار جنيه، وحصة سوقية %6، وهو ذات المركز المحقق فى يوليو الماضى.

وتصدرت «بلتون» تعاملات نظام التداول الإلكترونى، بتداولات 7.096 مليار جنيه، وحصة سوقية قدرها %10.8، واقتنصت المركز الخامس فى ترتيب أول 8 أشهر من العام الحالى، بنسبة %6.5 من التعاملات وبقيمة 38.7 مليار جنيه.

أما شركة بايونيرز فجاءت فىالترتيب الرابع، بتداولات 5.626 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية %5.1، مقارنة بالمركز الـسابع فى ترتيب شهر يوليو الماضى.

«المجموعة المالية» تستحوذ على %41 من تعاملات الأجانب

وخامسًا، جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة بحصة سوقية %4.8، مقارنة بمركز الصدارة فى ترتيب يوليو الماضى، عندما استحوذت على %30.2.

وحلت «المجموعة المالية» فى صدارة ترتيب الشركات من يناير إلى أغسطس 2021 بحصة سوقية %12.1 وبقيمة تداول سجلت 72.6 مليار جنيه.

وسجلت «المجموعة المالية» مركز الوصافة فى تعاملات المؤسسات خلال أغسطس المنقضى، بحصة سوقية %15.1 بتعاملات قيمتها 5.3 مليار جنيه، فيما تصدرت تعاملات الأجانب بحصة سوقية %41.6 بتعاملات منفذة قيمتها 4.039 مليار جنيه.

«مباشر» الأبرز فى بورصة النيل بنحو %8.3

وسادسًا حلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، منفذة تداولات بقيمة 4.596 مليار جنيه بحصة سوقية %4.2، لتحافظ على مركزها المحقق فى يوليو الماضى.

وتصدرت «مباشر» تعاملات بورصة النيل فى أغسطس، منفذة تعاملات بقيمة 42.321 مليون جنيه بحصة سوقية %8.3.

وسابعًا، جاءت شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية بتداولات 3.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.4، مقارنة بالمركز الثامن فى ترتيب يوليو الماضى، الذى حققت فيه %2.3.

وفى المركز الـثامن ظهرت شركة تايكون للوساطة، منفذة تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.7 مقارنة بترتيبها العاشر يوليو الماضى، عندما استحوذت على حصة سوقية قدرها %2.1.

وحلت شركة إتش سى فى المركز الـتاسع بحصة سوقية %2.4 بتداولات منفذة قيمتها 2.5 مليار جنيه، مقارنة بمركزها الـ12 فى يوليو الماضى، بحصة سوقية %1.9.

وعاشرًا، جاءت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية %2.2، بقيمة تداولات 2.445 مليار جنيه، مقارنة بالمركز الـ13 فى ترتيب يوليو الماضى، بحصة سوقية %1.6.

إعداد قسم البورصة