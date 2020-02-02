«الصفقات» تعيد ترتيب السمسرة وتمنح الصدارة لـ«بايونيرز» والوصافة لـ«التجارى الدولى»

إعداد: قسم البورصة

لعبت الصفقات دورًا بارزًا فى ترتيب شركات السمسرة لأول شهور العام الجديد 2020 ، إذ حمل شهر يناير الماضى ضيفًا جديدًا على صدارة الترتيب، فعلى غير العادة اقتنصت شركة بايونيرز المركز الأول فى تعاملات شركات الوساطة المالية.

وشهدت المراكز الـ5 الأولى تغييرًا جوهريًّا بدخول كل من شركة فاروس التى تقدمت مركزين، وشركة نعيم مصر التى تقدمت 6 مراكز دفعة واحدة، وكلاهما مدعوم بصفقات خارج المقصورة.

1 – بايونيرز

تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة خلال يناير الماضى لتقفز 6 مراكز دفعة واحدة مستحوذة على %11.7 من التنفيذات.

وبلغت قيم التداول المنفَّذة من خلال الشركة حوالى 3.62 مليار جنيه، من خلال 747.27 مليون ورقة مالية، وعدد 42.55 ألف عملية بيع وشراء.

نقل ملكية «رؤية العقارية» تقود بايونيرز لصدارة الشركات

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة استفادت من تنفيذ نقل ملكية شركة رؤية القابضة بقيمة 2.4 مليار جنيه بسوق الصفقات، موضحًا أن الصفقة ما هى إلا عملية نقل ملكية للأسهم بين الملاك الرئيسيين للشركة، فى إطار عملية إعادة الهيكلة ولم يترتب عليها تغيير فى شكل وهيكل ملكية «رؤية» الحالى.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تقدمًا فى سوق داخل المقصورة أيضًا، خاصة فى سوق الأفراد الذين يستحوذون على أكثر من 60 من تعاملات السوق.

وأوضح أن كل المعطيات تشير إلى التفاؤل فى سوق المال، إذ ستستفيد من زخم السيولة بعد عرض استحواذ الشركة السعودية «STC» على حصة الشريك الأجنبى فى «فودافون مصر»، لافتًا إلى أن الصفقة أعادت تسعير قطاع الاتصالات والأسهم المقيدة لتكون شرارة لتحركات قوية للسوق، كما أنه من المنتظر أن تتحسن أحجام التداول.

وأكد أن شركته تركز فى الفترة المقبلة على زيادة أحجام تعاملات الأفراد والمؤسسات والتداول الإلكترونى.

2 – التجارى الدولي

احتلّت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، المركز الـ2 بترتيب شهر يناير 2020، بحصة سوقية قدرها %10.3 وقيم تداول بلغت 3.19 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 274.4 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن «التجارى الدولي» جاءت فى المركز الأول خلال يناير 2019 بحصة سوقية قدرها %13.1 وقيم تداول 5.19 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 449.9 مليون ورقة مالية.

3 – المجموعة المالية

تأخرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مرتبة وحيدة لتأتى فى المركز الثالث بحصة سوقية 10.1%، وقيم تعاملات قدرها 3.13 مليار جنيه منفّذة على 236.4 مليون ورقة.

وخلال شهر يناير من العام الماضى كانت تحتل الشركة المرتبة الثانية بحصة بلغت %9.7 وقيم تعاملات 3.82 مليار ورقة مالية منفّذة على 357.27 مليون ورقة مالية.

4 – فاروس

تقدمت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية مركزين لتستقر فى المركز الرابع، بحصة سوقية %6.9 وقيم تداول 2.14 مليار جنيه منفَّذة على 289.8 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن «فاروس» جاءت فى المرتبة السادسة خلال يناير 2019، بحصة بلغت %4.1 وقيم تداول قدرها 1.62 مليار جنيه منفَّذة على 259.5 مليون ورقة مالية.

وقال سيف عطية، مدير إدارة التداول بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن شركته نجحت فى تنفيذ صفقة بسوق خارج المقصورة بقيمة 360 مليون جنيه على شركة أميسال للأملاح، والتى تم بيع حصة منها لإحدى المؤسسات.

عطية: نتبنى خطة طموحًا بدعم «الأهلى كابيتال» لرفع تمويل العملاء الأفراد

ولفت إلى أن «فاروس» تتبنى خطة طموحًا منذ استحواذ شركة الأهلى كابيتال القابضة– الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى عليها قبل أسابيع، وتركز الخطة على رفع عمليات تمويل المستثمرين الأفراد بدعم من الملاءة القوية والدعم القوى من «الأهلى كابيتال».

وأوضح أن شركته تعتزم تنفيذ صفقات أخرى فى سوق خارج المقصورة، خلال فبراير الحالى، والتواصل بشكل أكبر مع المؤسسات المحلية، منوهًا بأن التوسع الجغرافى من خلال افتتاح فروع جديدة ما زال قيد الدراسة وحسب احتياج السوق.

5 – نعيم

تفوقت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية 6 مراكز دفعة واحدة بدعم تنفيذ صفقات فى سوق خارج المقصورة لتستقرّ فى المركز الخامس خلال شهر يناير المنقضى، بحصة سوقية قدرها %5.9 وقيم تداول 1.84 مليار جنيه عبر بيع وشراء 184.3 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن «نعيم» احتلّت المرتبة الـ11 خلال تعاملات شهر يناير 2019، بحصة سوقية بلغت %2.8 وقيم تداول 1.11 مليار جنيه من خلال بيع وشراء 277.8 مليون ورقة مالية.

6 – أرقام

صعدت أرقام لتداول الأوراق المالية 3 مراكز فى يناير 2020، مقارنة بنظيره فى 2019، وسط تقدم ملحوظ بالحصة السوقية، وارتفاع محدود بالتعاملات.

وسجلت الحصة السوقية لـ»أرقام» فى يناير 2020، نسبة %5.7 وقيم تعاملات 1.76 مليار جنيه، مقارنة بحصة 3.6% فى الفترة المثيلة من العام المنقضى، بقيم تداولات 1.4 مليار جنيه.

7 – هيرميس

تراجعت هيرميس 4 مراكز فى يناير 2020، مقارنة بنظيره العام الماضى، وهو ما تبعه انخفاض كبير بقيم التعاملات، والحصة السوقية.

وفى يناير 2020 أنهت هيرميس الشهر بالمركز السابع، بحصة سوقية %5.1 وقيم تداولات 1.58 مليار جنيه، مقارنة بحصة سوقية %8.8 بقيم تداولات 3.47 مليار جنيه فى يناير 2019.

وبنهاية ديسمبر 2019، جاءت هيرميس بالمركز الأول، بحصة سوقية %17 وقيم تداولات 7 مليارات جنيه.

وضغط تراجع هيرميس القويّ بالصفقات، على مركزها فى يناير، حيث جاءت فى المرتبة الـ42، بحصة سوقية %0.1 وقيم تداولات 4.7 مليون جنيه، مقارنة بالمركز الـ24 فى يناير 2019، بحصة سوقية %0.24 بقيم تعاملات 13.8 مليون جنيه.

8 – بلتون

تراجعت «بلتون» على أساس سنوى فى يناير 2020، بواقع 3 مراكز دفعة واحدة لترتدَّ للمركز الثامن، مقارنة بالخامس فى يناير العام الماضى.

وصاحَب التراجع فى الترتيب، انخفاضٌ بالحصة السوقية إلى %4 وقيم التعاملات إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ %4.6 حصة سوقية، و1.8 مليار جنيه، فى يناير 2019.

وفى ديسمبر المنقضى جاءت «بلتون» فى المركز الرابع، بحصة سوقية %7.3 وقيم تداولات 2.99 مليار جنيه.

9- سيجما

تراجعت «سيجما لتداول الأوراق المالية» مركزًا فى يناير 2020، مقارنة بنظيره من عام 2019، وهو ما صاحبه تراجعٌ بالحصة السوقية، وقيم التداولات.

وسجلت الحصة السوقية لـ»سيجما» فى يناير المنقضى %3.4 وقيم تعاملات 1 مليار جنيه، مقابل حصة سوقية %3.7 وقيم تداولات 1.4 مليار جنيه، فى يناير 2019.

وفى ديسمبر كانت سيجما فى المركز الـ12، بحصة سوقية %1.6 وقيم تعاملات 671 مليون جنيه.

10- أصول

صعود استثنائى بواقع 12 مركزًا سجّلته «أصول لتداول الأوراق المالية» لتصل فى يناير المنقضى إلى المرتبة العاشرة، مقارنة بـالـ22 فى يناير 2019.

وسجلت الحصة السوقية لـ»أصول»، فى يناير الماضى، %2.7 بقيم تداولات 826 مليون جنيه، مقارنة بـ %0.8 حصة سوقية فى يناير 2019، وقيم تداولات 333 مليون جنيه فقط.

وفى ديسمبر 2019 جاءت «أصول» بالمركز الـ22، بحصة سوقية %0.6 وقيم تداولات 251 مليون جنيه.

وأرجع إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة «أصول لتداول الأوراق المالية»، هذا الصعود إلى تنفيذ الشركة صفقة نقل ملكية لـ %51 من أسهم شركة إيه كيه للتطوير العقارى، بقيمة إجمالية 204 ملايين جنيه.

وأشار السعيد إلى أن «أصول» قامت بنقل الملكية لطرفى البائع والمشترى للعملية بسوق خارج المقصورة.

ودعّمت الصفقةُ مركزَ «أصول» على صعيد تعاملات صفقات سوق خارج المقصورة لتصعد 16 مركزًا دفعة واحدة إلى الثامن، مقارنة بالـ22.

وبلغت الحصة السوقية لأصول فى يناير الماضى %4.8 بقيم تعاملات 408.8 مليون جنيه، مقارنة بـ %0.4 فى يناير 2019، بقيم تداولات 53.5 مليون جنيه.

-11 مباشر

صعدت شركة مباشر بمعدل مركز واحد فقط لتأتى فى الترتيب الـ11، مقارنة بـ12 خلال يناير 2019، مستحوذة على حصة سوقية %2.1 وقيم تداولات قدرها 662 مليون جنيه.

-12 عربية أونلاين

وتقدمت «عربية أون لاين» أيضًا بمعدل مركز واحد لتحصد المركز الـ12، مقارنة بالمركز الـ13 فى ديسمبر 2019، محققة تداولات بقيمة 623.3 مليون جنيه، وحصة سوقية %2 بتنفيذ 36.5 ألف عملية على 273.6 مليون ورقة مالية.

وقال عمر الجزيرى، رئيس مجلس الإدارة بالشركة، إن أداء البورصة المصرية كان هادئًا، خلال الشهر الماضى، بأحجام تداول متواضعة للغاية، موضحًا أن صعود شركته بمعدل مركز واحد لا يُعدّ إنجازًا إذ تطمح لمعدلات أكبر .

ولفت إلى أن شركته تعتمد، خلال العام الحالى، على التركيز فى تدعيم تعاملات الأفراد، وخاصة المحليين، مشيرًا إلى أن الشركة تطمح مستقبلًا فى اختراق السوقين العربية والأجنبية، ودعم أدائها بخارج المقصورة أيضًا.

وأشار الجزيرى إلى أن شركته ستتريث قليلًا فى ضخ استثمارات بفروع جديدة، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية للبورصة المصرية.

-13 إتش سي

على صعيدٍ آخر تراجعت «إتش سي» بمعدل 9 مراكز لتأتى فى الترتيب الثالث عشر، مقارنة بالـ4 خلال يناير 2019، لتحقق تداولات بقيمة 524 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.7 من خلال تنفيذ 11.7 ألف عملية على 83.8 مليون ورقة مالية.

واحتلّت الشركة الترتيب الـ10 من حيث تعاملات الأفراد بحصة سوقية %2.1 وتداولات بقيمة 348.9 مليون جنيه، والـ13 على صعيد تعاملات العرب، بحصة سوقية %2 وتداولات 62.2 مليون جنيه.

-14 الأهرام للسمسرة

فى حين قفزت شركة الأهرام للسمسرة بشكل واضح لتأتى فى المركز الـ14، مقارنة بالترتيب الـ56 خلال يناير 2019، حاصدة حصة سوقية %1.5 وتداولات 468 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 4.7 ألف عملية على 44 مليون ورقة مالية.

«الأهرام» تقفز 42 مركزًا إلى المرتبة 14

يُذكر أن الشركة احتلّت المرتبة السابعة على صعيد الصفقات بحصة سوقية %4.7 محققة تداولات بقيمة 421.3 مليون جنيه، فى حين جاءت فى المركز الـ16 بتعاملات الأفراد، بحصة سوقية %1.7 وتداولات 246 مليون جنيه.

-15 برايم

بينما صعدت برايم بمعدل مركزين لتحتلّ المرتبة الخامسة عشر، مقارنة بالمركز الـ17 فى يناير المناظر، محققة تداولات بقيمة 440.2 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.4 من خلال تنفيذ 11.9 ألف عملية على 91.6 مليون ورقة مالية.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن أداء البورصة المصرية لم يكن مُجديًا خلال الشهر الماضى، موضحًا أن أداء الشركات دائمًا ما يتأثر بالعمليات الجديدة الكبيرة وهى لم تحدث الشهر الماضى.

ولفت إلى أن شركته حافظت على أداء الشهر المقابل من العام الماضى، موضحًا أن شركته ستحاول خلال العام الحالى تحسين الأداء فى ظل تعيين إدارة جديدة.

ترتيب شركات الوساطة المالية شهر يناير 0202

شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول | سوق خارج المقصورة – السندات والصفقات – بورصة النيل