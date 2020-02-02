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«الصفقات» تعيد ترتيب السمسرة وتمنح الصدارة لـ«بايونيرز» والوصافة لـ«التجارى الدولى»

«المجموعة المالية» تُكمل مثلث يناير الذهبى
المال - خاص 6:42 ص, الأحد, 2 فبراير 20 6:42 ص, الأحد, 2 فبراير 20

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إعداد: قسم البورصة

لعبت الصفقات دورًا بارزًا فى ترتيب شركات السمسرة لأول شهور العام الجديد 2020 ، إذ حمل شهر يناير الماضى ضيفًا جديدًا على صدارة الترتيب، فعلى غير العادة اقتنصت شركة بايونيرز المركز الأول فى تعاملات شركات الوساطة المالية.

وشهدت المراكز الـ5 الأولى تغييرًا جوهريًّا بدخول كل من شركة فاروس التى تقدمت مركزين، وشركة نعيم مصر التى تقدمت 6 مراكز دفعة واحدة، وكلاهما مدعوم بصفقات خارج المقصورة.

1 – بايونيرز

تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة خلال يناير الماضى لتقفز 6 مراكز دفعة واحدة مستحوذة على %11.7 من التنفيذات.

وبلغت قيم التداول المنفَّذة من خلال الشركة حوالى 3.62 مليار جنيه، من خلال 747.27 مليون ورقة مالية، وعدد 42.55 ألف عملية بيع وشراء.

نقل ملكية «رؤية العقارية» تقود بايونيرز لصدارة الشركات

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة استفادت من تنفيذ نقل ملكية شركة رؤية القابضة بقيمة 2.4 مليار جنيه بسوق الصفقات، موضحًا أن الصفقة ما هى إلا عملية نقل ملكية للأسهم بين الملاك الرئيسيين للشركة، فى إطار عملية إعادة الهيكلة ولم يترتب عليها تغيير فى شكل وهيكل ملكية «رؤية» الحالى.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تقدمًا فى سوق داخل المقصورة أيضًا، خاصة فى سوق الأفراد الذين يستحوذون على أكثر من 60 من تعاملات السوق.

وأوضح أن كل المعطيات تشير إلى التفاؤل فى سوق المال، إذ ستستفيد من زخم السيولة بعد عرض استحواذ الشركة السعودية «STC» على حصة الشريك الأجنبى فى «فودافون مصر»، لافتًا إلى أن الصفقة أعادت تسعير قطاع الاتصالات والأسهم المقيدة لتكون شرارة لتحركات قوية للسوق، كما أنه من المنتظر أن تتحسن أحجام التداول.

وأكد أن شركته تركز فى الفترة المقبلة على زيادة أحجام تعاملات الأفراد والمؤسسات والتداول الإلكترونى.

2 – التجارى الدولي

احتلّت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، المركز الـ2 بترتيب شهر يناير 2020، بحصة سوقية قدرها %10.3 وقيم تداول بلغت 3.19 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 274.4 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن «التجارى الدولي» جاءت فى المركز الأول خلال يناير 2019 بحصة سوقية قدرها %13.1 وقيم تداول 5.19 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 449.9 مليون ورقة مالية.

3 – المجموعة المالية

تأخرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مرتبة وحيدة لتأتى فى المركز الثالث بحصة سوقية 10.1%، وقيم تعاملات قدرها 3.13 مليار جنيه منفّذة على 236.4 مليون ورقة.

وخلال شهر يناير من العام الماضى كانت تحتل الشركة المرتبة الثانية بحصة بلغت %9.7 وقيم تعاملات 3.82 مليار ورقة مالية منفّذة على 357.27 مليون ورقة مالية.

4 – فاروس

تقدمت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية مركزين لتستقر فى المركز الرابع، بحصة سوقية %6.9 وقيم تداول 2.14 مليار جنيه منفَّذة على 289.8 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن «فاروس» جاءت فى المرتبة السادسة خلال يناير 2019، بحصة بلغت %4.1 وقيم تداول قدرها 1.62 مليار جنيه منفَّذة على 259.5 مليون ورقة مالية.

وقال سيف عطية، مدير إدارة التداول بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن شركته نجحت فى تنفيذ صفقة بسوق خارج المقصورة بقيمة 360 مليون جنيه على شركة أميسال للأملاح، والتى تم بيع حصة منها لإحدى المؤسسات.

عطية: نتبنى خطة طموحًا بدعم «الأهلى كابيتال» لرفع تمويل العملاء الأفراد

ولفت إلى أن «فاروس» تتبنى خطة طموحًا منذ استحواذ شركة الأهلى كابيتال القابضة– الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى عليها قبل أسابيع، وتركز الخطة على رفع عمليات تمويل المستثمرين الأفراد بدعم من الملاءة القوية والدعم القوى من «الأهلى كابيتال».

وأوضح أن شركته تعتزم تنفيذ صفقات أخرى فى سوق خارج المقصورة، خلال فبراير الحالى، والتواصل بشكل أكبر مع المؤسسات المحلية، منوهًا بأن التوسع الجغرافى من خلال افتتاح فروع جديدة ما زال قيد الدراسة وحسب احتياج السوق.

5 – نعيم

تفوقت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية 6 مراكز دفعة واحدة بدعم تنفيذ صفقات فى سوق خارج المقصورة لتستقرّ فى المركز الخامس خلال شهر يناير المنقضى، بحصة سوقية قدرها %5.9 وقيم تداول 1.84 مليار جنيه عبر بيع وشراء 184.3 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن «نعيم» احتلّت المرتبة الـ11 خلال تعاملات شهر يناير 2019، بحصة سوقية بلغت %2.8 وقيم تداول 1.11 مليار جنيه من خلال بيع وشراء 277.8 مليون ورقة مالية.

6 – أرقام

صعدت أرقام لتداول الأوراق المالية 3 مراكز فى يناير 2020، مقارنة بنظيره فى 2019، وسط تقدم ملحوظ بالحصة السوقية، وارتفاع محدود بالتعاملات.

وسجلت الحصة السوقية لـ»أرقام» فى يناير 2020، نسبة %5.7 وقيم تعاملات 1.76 مليار جنيه، مقارنة بحصة 3.6% فى الفترة المثيلة من العام المنقضى، بقيم تداولات 1.4 مليار جنيه.

7 – هيرميس

تراجعت هيرميس 4 مراكز فى يناير 2020، مقارنة بنظيره العام الماضى، وهو ما تبعه انخفاض كبير بقيم التعاملات، والحصة السوقية.

وفى يناير 2020 أنهت هيرميس الشهر بالمركز السابع، بحصة سوقية %5.1 وقيم تداولات 1.58 مليار جنيه، مقارنة بحصة سوقية %8.8 بقيم تداولات 3.47 مليار جنيه فى يناير 2019.

وبنهاية ديسمبر 2019، جاءت هيرميس بالمركز الأول، بحصة سوقية %17 وقيم تداولات 7 مليارات جنيه.

وضغط تراجع هيرميس القويّ بالصفقات، على مركزها فى يناير، حيث جاءت فى المرتبة الـ42، بحصة سوقية %0.1 وقيم تداولات 4.7 مليون جنيه، مقارنة بالمركز الـ24 فى يناير 2019، بحصة سوقية %0.24 بقيم تعاملات 13.8 مليون جنيه.

8 – بلتون

تراجعت «بلتون» على أساس سنوى فى يناير 2020، بواقع 3 مراكز دفعة واحدة لترتدَّ للمركز الثامن، مقارنة بالخامس فى يناير العام الماضى.

وصاحَب التراجع فى الترتيب، انخفاضٌ بالحصة السوقية إلى %4 وقيم التعاملات إلى 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ %4.6 حصة سوقية، و1.8 مليار جنيه، فى يناير 2019.

وفى ديسمبر المنقضى جاءت «بلتون» فى المركز الرابع، بحصة سوقية %7.3 وقيم تداولات 2.99 مليار جنيه.

9- سيجما

تراجعت «سيجما لتداول الأوراق المالية» مركزًا فى يناير 2020، مقارنة بنظيره من عام 2019، وهو ما صاحبه تراجعٌ بالحصة السوقية، وقيم التداولات.

وسجلت الحصة السوقية لـ»سيجما» فى يناير المنقضى %3.4 وقيم تعاملات 1 مليار جنيه، مقابل حصة سوقية %3.7 وقيم تداولات 1.4 مليار جنيه، فى يناير 2019.

وفى ديسمبر كانت سيجما فى المركز الـ12، بحصة سوقية %1.6 وقيم تعاملات 671 مليون جنيه.

10- أصول

صعود استثنائى بواقع 12 مركزًا سجّلته «أصول لتداول الأوراق المالية» لتصل فى يناير المنقضى إلى المرتبة العاشرة، مقارنة بـالـ22 فى يناير 2019.

وسجلت الحصة السوقية لـ»أصول»، فى يناير الماضى، %2.7 بقيم تداولات 826 مليون جنيه، مقارنة بـ %0.8 حصة سوقية فى يناير 2019، وقيم تداولات 333 مليون جنيه فقط.

وفى ديسمبر 2019 جاءت «أصول» بالمركز الـ22، بحصة سوقية %0.6 وقيم تداولات 251 مليون جنيه.

وأرجع إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة «أصول لتداول الأوراق المالية»، هذا الصعود إلى تنفيذ الشركة صفقة نقل ملكية لـ %51 من أسهم شركة إيه كيه للتطوير العقارى، بقيمة إجمالية 204 ملايين جنيه.

وأشار السعيد إلى أن «أصول» قامت بنقل الملكية لطرفى البائع والمشترى للعملية بسوق خارج المقصورة.

ودعّمت الصفقةُ مركزَ «أصول» على صعيد تعاملات صفقات سوق خارج المقصورة لتصعد 16 مركزًا دفعة واحدة إلى الثامن، مقارنة بالـ22.

وبلغت الحصة السوقية لأصول فى يناير الماضى %4.8 بقيم تعاملات 408.8 مليون جنيه، مقارنة بـ %0.4 فى يناير 2019، بقيم تداولات 53.5 مليون جنيه.

-11 مباشر

صعدت شركة مباشر بمعدل مركز واحد فقط لتأتى فى الترتيب الـ11، مقارنة بـ12 خلال يناير 2019، مستحوذة على حصة سوقية %2.1 وقيم تداولات قدرها 662 مليون جنيه.

-12 عربية أونلاين

وتقدمت «عربية أون لاين» أيضًا بمعدل مركز واحد لتحصد المركز الـ12، مقارنة بالمركز الـ13 فى ديسمبر 2019، محققة تداولات بقيمة 623.3 مليون جنيه، وحصة سوقية %2 بتنفيذ 36.5 ألف عملية على 273.6 مليون ورقة مالية.

وقال عمر الجزيرى، رئيس مجلس الإدارة بالشركة، إن أداء البورصة المصرية كان هادئًا، خلال الشهر الماضى، بأحجام تداول متواضعة للغاية، موضحًا أن صعود شركته بمعدل مركز واحد لا يُعدّ إنجازًا إذ تطمح لمعدلات أكبر .

ولفت إلى أن شركته تعتمد، خلال العام الحالى، على التركيز فى تدعيم تعاملات الأفراد، وخاصة المحليين، مشيرًا إلى أن الشركة تطمح مستقبلًا فى اختراق السوقين العربية والأجنبية، ودعم أدائها بخارج المقصورة أيضًا.

وأشار الجزيرى إلى أن شركته ستتريث قليلًا فى ضخ استثمارات بفروع جديدة، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية للبورصة المصرية.

-13 إتش سي

على صعيدٍ آخر تراجعت «إتش سي» بمعدل 9 مراكز لتأتى فى الترتيب الثالث عشر، مقارنة بالـ4 خلال يناير 2019، لتحقق تداولات بقيمة 524 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.7 من خلال تنفيذ 11.7 ألف عملية على 83.8 مليون ورقة مالية.

واحتلّت الشركة الترتيب الـ10 من حيث تعاملات الأفراد بحصة سوقية %2.1 وتداولات بقيمة 348.9 مليون جنيه، والـ13 على صعيد تعاملات العرب، بحصة سوقية %2 وتداولات 62.2 مليون جنيه.

-14 الأهرام للسمسرة

فى حين قفزت شركة الأهرام للسمسرة بشكل واضح لتأتى فى المركز الـ14، مقارنة بالترتيب الـ56 خلال يناير 2019، حاصدة حصة سوقية %1.5 وتداولات 468 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 4.7 ألف عملية على 44 مليون ورقة مالية.

«الأهرام» تقفز 42 مركزًا إلى المرتبة 14

يُذكر أن الشركة احتلّت المرتبة السابعة على صعيد الصفقات بحصة سوقية %4.7 محققة تداولات بقيمة 421.3 مليون جنيه، فى حين جاءت فى المركز الـ16 بتعاملات الأفراد، بحصة سوقية %1.7 وتداولات 246 مليون جنيه.

-15 برايم

بينما صعدت برايم بمعدل مركزين لتحتلّ المرتبة الخامسة عشر، مقارنة بالمركز الـ17 فى يناير المناظر، محققة تداولات بقيمة 440.2 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.4 من خلال تنفيذ 11.9 ألف عملية على 91.6 مليون ورقة مالية.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن أداء البورصة المصرية لم يكن مُجديًا خلال الشهر الماضى، موضحًا أن أداء الشركات دائمًا ما يتأثر بالعمليات الجديدة الكبيرة وهى لم تحدث الشهر الماضى.

ولفت إلى أن شركته حافظت على أداء الشهر المقابل من العام الماضى، موضحًا أن شركته ستحاول خلال العام الحالى تحسين الأداء فى ظل تعيين إدارة جديدة.

ترتيب شركات الوساطة المالية شهر يناير 0202

شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول | سوق خارج المقصورة – السندات والصفقات – بورصة النيل

الترتيب شركة الوساطة المالية قيمة التداول النسبة  من الاجمالي حجم التداول عدد العمليات
1 بايونيرز لتداول الاوراق المالية 3,627,183,723 11.7% 747,279,555 42,551
2 التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية 3,193,387,608 10.3% 274,437,570 29,001
3 المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية 3,131,031,544 10.1% 236,470,759 31,550
4 فاروس لتداول الأوراق المالية 2,143,055,684 6.9% 289,852,325 21,491
5 نعيم للوساطة فى الاوراق المالية 1,848,102,504 5.9% 184,302,297 20,251
6 ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية 1,765,331,844 5.7% 110,754,446 18,526
7 هيرميس للوساطة في الاوراق المالية 1,580,876,688 5.1% 443,923,079 48,182
8 بلتون لتداول الاوراق المالية 1,248,858,543 4.0% 282,299,468 28,468
9 سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات 1,065,057,282 3.4% 239,200,054 24,440
10 للوساطة في الاوراق المالية E.S.B اصول 826,004,036 2.7% 322,655,177 12,433
11 شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية 662,198,651 2.1% 221,026,762 33,370
12 عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية 623,366,659 2.0% 273,635,482 36,501
13 اتش سى لتداول الأوراق المالية 524,361,642 1.7% 83,805,464 11,737
14 الاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية 468,064,827 1.5% 44,133,715 4,722
15 برايم لتداول الأوراق المالية 440,273,373 1.4% 91,663,097 11,921
16 اتش.اس.بي.سي سيكيوريتيز ايجيبت 383,548,770 1.2% 28,134,045 3,807
17 العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق 354,963,256 1.1% 121,932,101 12,882
18 وثيقة لتداول الأوراق المالية 354,962,865 1.1% 64,177,285 8,989
19 شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر 320,216,570 1.0% 92,110,499 10,934
20 أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات 317,703,832 1.0% 121,344,845 5,025
21 المصرية العربية(ثمار) لتداول الأوراق المالية EAC 295,153,678 0.9% 119,973,779 18,994
22 تايكون للوساطة فى الاوراق المالية 289,556,730 0.9% 111,643,389 13,970
23 رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية 240,803,154 0.8% 47,627,149 7,723
24 كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية 217,324,542 0.7% 74,687,891 6,781
25 هوريزون لتداول الاوراق المالية 213,581,945 0.7% 115,008,718 8,981
26 بلوم مصر لتداول الاوراق المالية 200,520,112 0.6% 71,640,028 9,011
27 حلوان لتداول الأوراق المالية 199,876,648 0.6% 76,777,548 21,399
28 أرزان لتداول الأوراق المالية 192,952,951 0.6% 40,649,297 6,972
29 ميراج لتداول الاوراق المالية 184,565,845 0.6% 84,038,552 13,999
30 مترو لادارة الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية 170,649,507 0.5% 33,032,911 5,278
31 نيوبرنت لتداول الاوراق المالية 159,271,493 0.5% 54,185,910 9,688
32 امان لتداول الاوراق المالية 146,620,972 0.5% 43,853,269 10,089
33 جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية 145,353,003 0.5% 37,367,993 4,715
34 الحرية لتداول الاوراق المالية 101,840,318 0.3% 38,801,078 5,850
35 جولدن واى لتداول الاوراق المالية 101,321,747 0.3% 27,531,080 4,197
36 رويال لتداول الاوراق المالية 99,204,335 0.3% 42,347,381 4,765
37 العربية للسمسرة فى الاوراق المالية 98,450,758 0.3% 28,887,572 5,137
38 السهم الذهبى لتداول الاوراق المالية 96,217,868 0.3% 38,379,606 5,518
39 جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية 92,414,804 0.3% 11,569,175 1,464
40 الجذور لتداول الاوراق المالية 92,027,243 0.3% 28,429,124 7,890
41 المروة للسمسرة في الاوراق المالية 89,263,757 0.3% 37,875,352 2,579
42 اونست لتداول الاوراق الماليه 86,700,603 0.3% 42,250,247 6,756
43 ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية 86,068,871 0.3% 30,623,846 5,661
44 فانتج للوساطة في الأوراق المالية 84,295,145 0.3% 23,522,387 4,030
45 بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية 83,440,816 0.3% 23,826,610 5,263
46 سيتي تريد لتداول الاوراق المالية 82,516,745 0.3% 32,403,744 4,343
47 عكاظ للوساطة المالية والاستثمار 82,322,330 0.3% 8,318,357 2,311
48 اراب فاينانس لتداول الأوراق المالية 81,069,791 0.3% 21,593,249 5,081
49 ماسترز لتداول الأوراق المالية 79,129,125 0.3% 15,010,334 1,849
50 تيم لتداول الأوراق المالية 78,939,405 0.3% 36,259,462 6,388
51 الياسمين للسمسرة فى الاوراق المالية 78,368,393 0.3% 361,525,437 2,554
52 ميدكاب لتداول الأوراق المالية 76,091,118 0.2% 24,586,907 4,663
53 النوران للوساطة فى الأوراق المالية 75,482,101 0.2% 41,044,766 4,430
54 بروكرز لتداول الاوراق المالية 75,263,054 0.2% 32,186,335 3,626
55 الفرعونية للوساطة في الاوراق المالية 73,941,306 0.2% 33,435,482 4,183
56 العمالقة لتداول الاوراق المالية 72,639,412 0.2% 15,834,438 3,413
57 اتش دى لتداول الأوراق المالية 70,091,613 0.2% 22,631,800 2,554
58 بريمير لتداول الاوراق المالية 70,059,464 0.2% 35,973,392 4,019
59 دايناميك لتداول الاوراق المالية 65,433,182 0.2% 19,349,291 2,599
60 المعادى لتداول الاوراق المالية 62,840,949 0.2% 24,169,500 2,315
61 فيصل لتداول الأوراق المالية 58,875,351 0.2% 18,761,100 3,233
62 المجموعة الاقتصادية لتداول الاوراق المالية 56,864,353 0.2% 17,362,008 3,759
63 جلوبال كابيتال لتداول الأوراق الماليه 54,197,289 0.2% 28,049,048 3,604
64 جولدن هاند لتداول الأوراق المالية 53,620,321 0.2% 18,778,606 3,927
65 إيجيبت أستكس لتداول الأوراق المالية 51,745,968 0.2% 16,124,294 1,991
66 وديان للسمسرة في الاوراق المالية 51,451,355 0.2% 23,181,998 2,300
67 جارانتي لتداول الاوراق الماليه 51,428,926 0.2% 5,785,995 1,738
68 ترند لتداول الاوراق المالية 50,987,757 0.2% 14,483,243 4,643
69 جدوي لتداول الأوراق المالية 43,862,479 0.1% 23,287,772 2,737
70 القاهرة الدولية لتداول الاوراق المالية 40,988,353 0.1% 3,770,289 667
71 الرواد لتداول الاوراق المالية 38,873,568 0.1% 6,022,668 929
72 المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية 36,692,624 0.1% 11,861,296 3,456
73 كابيتال لتداول الاوراق الماليه 34,685,395 0.1% 8,938,987 1,510
74 المحروسة لتداول الاوراق المالية 33,934,953 0.1% 7,656,909 1,517
75 الشروق للوساطة فى الاوراق المالية 33,539,057 0.1% 10,135,618 1,351
76 الاسكندرية لتداول الاوراق المالية 31,458,645 0.1% 10,260,602 2,760
77 فرست لتداول الاوراق المالية 28,150,646 0.1% 3,054,306 944
78 البحر المتوسط لتداول الاوراق المالية 27,270,527 0.1% 7,868,272 2,194
79 الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية 27,053,302 0.1% 19,111,350 1,541
80 تريبيل ايه لتداول الاوراق المالية 26,251,578 0.1% 5,616,713 1,240
81 المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية 26,146,075 0.1% 11,267,873 3,177
82 سامبا تداول مصر لتداول الوراق المالية 25,322,207 0.1% 13,518,343 1,972
83 المجموعة السويسرية لتداول الاوراق المالية 23,443,302 0.1% 8,472,792 1,941
84 الصفا للسمسرة فى الاوراق المالية 21,554,867 0.1% 10,361,052 1,258
85 اكيومن لتداول الأوراق المالية 21,538,108 0.1% 3,805,153 1,094
86 فينكس جروب لتداول الأوراق المالية 21,260,958 0.1% 6,611,918 1,219
87 ثري واي لتداول الاوراق الماليه 20,725,445 0.1% 8,810,567 2,326
88 المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية 18,744,026 0.1% 7,507,600 2,211
89 السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم 17,672,355 0.1% 10,971,721 844
90 العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية 17,456,350 0.1% 4,869,487 1,341
91 يونيفرسال لاعمال السمسرة في الاوراق المالية 17,421,820 0.1% 6,040,243 1,578
92 سوليدير للسمسرة فى الأوراق المالية 16,674,370 0.1% 4,118,322 763
93 المنار لتداول الاوراق المالية 15,857,505 0.1% 2,330,152 671
94 التضامن العربي لتداول الأوراق المالية 15,456,773 0.0% 6,869,430 1,028
95 الخليجية لتداول الأوراق المالية 15,265,993 0.0% 7,121,423 1,112
96 الوطنية للسمسرة فى الاوراق المالية 15,258,699 0.0% 6,089,380 1,284
97 مينا لتداول الأوراق المالية 14,817,073 0.0% 7,842,453 1,046
98 القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية 14,476,654 0.0% 6,158,958 972
99 المقطم لتدول الاوراق المالية 13,590,108 0.0% 4,346,728 1,294
100 تروبيكانا لتداول الاوراق المالية 12,462,668 0.0% 5,210,304 1,667
101 انترناشيونال لتداول الأوراق المالية 11,241,413 0.0% 2,674,089 603
102 الأقصر لتداول الاوراق المالية 9,745,716 0.0% 4,201,592 621
103 مصر للسمسرة فى الاوراق المالية INERTIA 9,362,339 0.0% 2,730,428 390
104 الفتح لتداول الاوراق المالية 8,349,917 0.0% 1,638,240 429
105 الأمناء المتحدين لتداول الاوراق المالية 8,163,719 0.0% 6,689,366 918
106 سفير الدولية للوساطة في الاوراق المالية 8,050,609 0.0% 2,300,747 834
107 كاونسل لتداول الاوراق المالية 7,886,492 0.0% 652,206 307
108 التكامل لتداول الأوراق المالية و امساك السجلات 7,478,511 0.0% 2,694,020 695
109 العالمية للسمسرة فى الاوراق المالية 6,829,194 0.0% 3,218,146 872
110 الجيزة لتداول الأوراق المالية 6,704,997 0.0% 985,685 511
111 طيبة للسمسرة فى الاوراق المالية 6,524,384 0.0% 2,250,067 359
112 بروفت للاوراق الماليه 5,177,148 0.0% 4,336,263 528
113 سيتى كابيتال لتداول الأوراق المالية 4,988,113 0.0% 1,220,719 298
114 وول ستريت لتدول الاوراق المالية 4,938,571 0.0% 530,268 251
115 حورس لتداول الاوراق المالية 4,750,832 0.0% 2,183,349 691
116 باب الملوك لتداول الاوراق المالية 3,569,239 0.0% 1,230,155 250
117 اى تريد ايجيبت لتداول الاوراق المالية 3,543,564 0.0% 1,617,498 528
118 ليبون للسمسرة في الاوراق المالية وامساك السجلات 3,404,457 0.0% 1,034,229 293
119 ميراكل لتداول الاوراق المالية 3,064,144 0.0% 774,396 536
120 الدولية للسمسرة قى الاوراق المالية 2,503,664 0.0% 843,555 196
121 المجموعة الدولية للسمسرة فى الاوراق المالية 2,383,842 0.0% 689,771 273
122 الحمد لتداول الاوراق المالية 1,728,172 0.0% 406,091 92
123 القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية 1,448,110 0.0% 368,804 88
124 المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية 1,379,280 0.0% 327,119 133
125 كونتننتال لتداول الأوراق الماليه 1,246,788 0.0% 115,458 33
126 ايجى تريند لتداول الاوراق المالية 990,158 0.0% 413,291 170
127 الكرنك لتداول الأوراق المالية وامساك السجلات 35,526 0.0% 25,000 7
الاجمالي   31,102,781,436 100% 6,730,575,936 753,564
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