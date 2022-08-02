«الصفقات» تعيد ترتيب أدوار شركات السمسرة خلال يوليو.. و«التجارى الدولى» فى الصدارة

◗❙«برايم» ضمن الخمس الأوائل بدعم تنفيذ صفقة «المصرية للحفر البحرى»

◗❙«كايرو كابيتال» تتقدم 16 مركزًا.. و«أرقام» خامسةً بحصة سوقية %4.8

شهد ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية تغيرات واضحة خلال يوليو الماضى مقارنة بالشهر السابق لهُ بدعم من تبادل الأدوار بسوق صفقات خارج المقصورة، وتعاملات المؤسسات، لتحل «التجارى الدولى» فى الصدارة بحصة سوقية %14.6 وقيمة تداول 4.1 مليار جنيه، صعودا من المركز الرابع فى تعاملات يونيو.

وجاء ذلك بدعم من تصدر «التجارى الدولى» لتعاملات المؤسسات بحصة سوقية %23.3 والمصريين بنسبة %13، كما حلت فى الترتيب الرابع بسوق صفقات خارج المقصورة، والثانى بتعاملات الأفراد، وأيضًا بتعاملات الأجانب.

واقتنصت «التجارى الدولى» صدارة تعاملات الـ7 شهور الأولى من العام الحالي، بحصة سوقية %18.7 وقيمة تداول 68.4 مليار جنيه.

وحلت «المجموعة المالية للسمسرة» فى المركز الثانى مقارنة بالصدارة خلال يونيو، بحصة سوقية %9.7 وقيمة تداول 2.7 مليار جنيه، خاصة أنها تراجعت بشكل كبير فى ترتيب سوق صفقات الخارج، لتأتى فى المركز الـ16 مقارنة بالصدارة خلال الشهر السابق.

ورغم ذلك، فقد تصدرت الشركة خلال يوليو تعاملات الأجانب، بينما حصدت المركز الثانى على صعيد تعاملات المؤسسات والتداول الإلكترونى «fix».

ومنذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات يوليو جاءت «المجموعة المالية» فى الوصافة أيضًا بحصة سوقية 14.1% وقيمة تداول 51.7 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر، استطاعت شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» الحفاظ على ترتيب المركز الثالث للشهر الثانى على التوالى بحصة سوقية عن شهر يوليو بلغت %7 بتداولات 2 مليار جنيه، فيما حلت بالمركز الخامس بسوق الصفقات الخارج %4.7 والرابع لـ«fix»، والصدارة للأفراد، والتاسع للمؤسسات مقارنة بالصدارة على صعيد تعاملات العرب، والسابع للأجانب.

وخلال تعاملات يناير وحتى يوليو، حصدت «هيرميس» المركز الرابع بحصة سوقية %7.1 وقيمة تداول 26.1 مليار جنيه.

وتمكنت «برايم لتداول الأوراق المالية» من الصعود 5 مراكز، لتأتى فى الترتيب الرابع عن يوليو، مقارنة بالتاسع خلال يونيو، وذلك بدعم من تصدرها سوق الصفقات بتلك الفترة، مسجلة حصة سوقية %6.5 وتداولات 1.8 مليار جنيه، وكانت الشركة قد حلت بالمركز التاسع خلال يونيو.

تجدر الإشارة إلى أن «برايم» قامت بدور سمسار طرفى صفقة تخارج شركة تويوتا اليابانية من «المصرية للحفر البحرى» لصالح «المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس»، الأمر الذى مكنها من الهيمنة على %35 من تعاملات صفقات الخارج.

وعلى الرغم من ذلك جاءت برايم بالمركز الثالث بتعاملات المؤسسات خلال يوليو بحصة سوقية %12.4 والمركز نفسه بالنسبة لتعاملات الأجانب بحصة %16 فيما حلت بالمركز السابع منذ بداية العام بنحو %1.9 من التداولات بقيمة 7 مليارات جنيه.

وفى الترتيب الخامس حلت شركة «أرقام لتداول الأوراق المالية» صاعدة من المركز السابع، وحصدت حصة قدرها %4.8 بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاءت الشركة أيضاً خلال الشهر الماضى بالمركز الثالث فيما يتعلق بتعاملات صفقات الخارج بحصة سوقية %16.8 والرابع بالنسبة لـ«المؤسسات» بنحو %7.8 والثانى لـ«العرب» بنسبة %16.8 والخامس لـ«الأجانب» بحوالى %6.6.

وجاءت «أرقام» فى المركز الخامس بترتيب الشركات خلال 7 شهور، بحصة سوقية %4.7 وقيمة تداول 17 مليار جنيه.

من جانب آخر، أحرزت شركة «كايرو كابيتال» تقدمًا ملحوظًا بواقع 16 مركزا، وجاءت بالمرتبة السادسة، مقارنة مع 21 فى الشهر السابق له، بدعم تعاملات سوق صفقات الخارج أيضًا، وحققت حصة بنحو %3.9 بتداولات 1.1 مليار جنيه.

وتمكنت الشركة خلال يوليو من حصد المركز الثانى بسوق صفقات الخارج، بحصة %17.2 والثانى أيضًا للمؤسسات، فيما جاءت بالترتيب السادس على صعيد تعاملات المؤسسات بنحو %5.9 والثالث لتعاملات المصريين.

وحصدت الترتيب السابع منذ بداية العام وحتى يوليو بحصة قدرها %2.8 وقيمة تداول 10.3 مليار جنيه.

وصعدت أيضًا شركة «إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات» من المركز الـ11 خلال يونيو إلى السابع فى يوليو بحصة سوقية %3.4 وقيمة تداول 980.8 مليون جنيه، واستحوذت على نحو %6.7 من تنفيذات المؤسسات و%7.1 من الأجانب.

فيما حصدت المركز الثالث عشر، بفترة الـ7 شهور الأولى من العام، بحصة سوقية %1.6 وقيمة تداول 5.7 مليار جنيه.

وتراجعت «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية للمركز الثامن خلال يوليو الماضي، مقارنة مع السادس عن شهر يونيو، واستحوذت على حصة سوقية قدرها %3.3 بقيمة تداول 944.5 مليون جنيه، وكان نصيب الشركة من تعاملات «FIX» حوالى %5.5 بقيمة 940.8 مليون، ونحو %4.3 بالنسبة للعرب.

وحققت «مباشر» حصة سوقية %2.8 منذ بداية العام بقيمة تداول 10 مليارات جنيه.

فيما كان المركز التاسع من نصيب شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» خلال يوليو مقارنة بالثامن فى الشهر السابق له، بحصة سوقية %3.2 وتداولات قدرها 910 ملايين جنيه.

وحصدت الشركة حوالى %1.9 فقط من تنفيذات الصفقات عن شهر يوليو، و%5.5 بالنسبة للعرب، و%1 فقط للأجانب.

وجاءت «الأهلى فاروس» منذ يناير وحتى يوليو فى المركز الثالث بحصة سوقية %11.6 وقيمة تداول 42.3 مليار جنيه.

بينما حافظت شركة «بايونيرز لتداول الأوراق المالية»، على الترتيب العاشر خلال يوليو للشهر الثانى على التوالي، بقيمة تداول 776.1 مليون جنيه، وكان نصيبها من تداولات «fix» حوالى 743.8 مليون جنيه.

وحققت الشركة الترتيب العاشر أيضا فى فترة الـ 7 شهور، بحصة سوقية %2.3 وقيمة تداول 8.2 مليار جنيه.