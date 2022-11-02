الصفقات تعزز صدارة «هيرميس» ووصافة «بلتون» لترتيب السمسرة فى أكتوبر

ساهمت الصفقات المنفذة بالبورصة المصرية، فى إعادة ترتيب شركات السمسرة فى شهر أكتوبر الماضي، على صعيد المتصدر والوصيف، اذ اقتنصت «هيرميس» المركز الأول بدعم صدارتها لتعاملات العرب والتداول الإلكتروني FIX بجانب وصافة سوق الصفقات.

بينما قدمت «بلتون» أداءً مميزًا لتتقدم للوصافة مدعومة بصفقات كبيرة منفذة منحتها %64.7 من سوق صفقات خارج المقصورة، وصدارة تعاملات المؤسسات، والعرب، فيما تراجعت «المجموعة المالية للسمسرة» إلى المركز الـ 4 مقارنة بالصدارة فى شهر سبتمبر الماضي.

ولم يتغير حال أعضاء قائمة الـ 10 الكبار كثيرًا سوى بدخول 3 لاعبين جدد تمكنوا من تحقيق صعود مميز، وعلى رأسهم «بلتون»، التى صعدت من المركز 12 إلى الثاني، بجانب «فاروس» التى قفزت بنحو 7 مراكز لتستقر فى المرتبة السابعة، و«تايكون» متقدمة مركزين.

-1 هيرميس

حلت شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» فى صدارة ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية عن شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بكونها الوصيف خلال شهر سبتمبر السابق لهُ، وحققت هيرميس تداولات بـ 7 مليارات جنيه، بحصة سوقية %12.5 من خلال تنفيذ 133 ألف عملية على 2.3 مليار ورقة مالية.

وعلى صعيد ترتيب الـ10 شهور الماضية من العام الجارى جاءت الشركة فى المركز الرابع بحصة سوقية %7.2 وقيمة تداول 43 مليار جنيه.

واحتلت «هيرميس» وصافة سوق الصفقات منفذة ما قيمته 1.194 مليار جنيه بحصة سوقية %13.9 وصدارة تعاملات نظام FIX الإلكترونى بـ%8.6 بقيمة 2.843 مليار جنيه، وكذلك المركز الأول فى تداولات الأفراد بحصة سوقية %10.3 بقيمة 3.652 مليار جنيه.

كما احتلت «هيرميس» صدارة تعاملات المصريين بحصة سوقية %9.1 بقيمة 3.884 مليار جنيه.

-2 بلتون

حققت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” تقدمًا لافتًا فى ترتيب شركات السمسرة خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ صعدت من المركز الثانى عشر خلال سبتمبر لتحل وصيفًا عن الشهر المنقضي، مدعومة باستحواذها على %55 من الصفقات المنفذة مسجلة 4.747 مليار جنيه.

واستحوذت «بلتون» على حصة سوقية بواقع %10.1 بتداولات سجلت 5.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 27.7 ألف عملية على 532.5 مليون ورقة مالية.

وتصدرت «بلتون» تعاملات سوق خارج المقصورة بحصة %64.7 بقيمة 4.747 مليار جنيه، بجانب المركز الأول فى تعاملات المؤسسات بنسبة %19.9 بقيمة منفذة 4.128 مليار جنيه، وأيضًا قيادة تعاملات العرب بحصة %35.6 بتنفيذات قدرها 2.753 مليار جنيه.

وفى الفترة منذ يناير وحتى نهاية تعاملات الشهر الماضى جاءت «بلتون» فى الترتيب الـ 5 بحصة سوقية %3.9 بقيمة تداول 23 مليار جنيه.

3 – التجارى الدولي

حافظت شركة «التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية» على نفس ترتيب المركز الثالث للشهر الثانى على التوالي، إذ حققت تداولات بقيمة 4.1 مليار جنيه بحصة سوقية %7.3 من خلال 84.8 ألف عملية على 792 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة منذ بداية العام حلت «التجارى الدولى» فى المركز الثانى بحصة سوقية %14.1 بتداولات بلغت 83.8 مليار جنيه.

4 – المجموعة المالية

هبطت «المجموعة المالية للسمسرة» لتحل فى المركز الرابع عن تعاملات شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تحتل الصدارة خلال شهر سبتمبر السابق له، اذ حققت تداولات بـ 3.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية 6.5% اذ نفذت 51.8 ألف عملية على 368.9 مليون ورقة مالية.

وخلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجارى جاءت «المجموعة المالية للسمسرة» فى الصدارة بحصة سوقية 15.1% وقيمة تداول 89.9 مليار جنيه.

وتصدرت “المجموعة المالية” تعاملات المستثمرين الأجانب بحصة سوقية %37.2 بتنفيذات بلغت 2.192 مليار جنيه.

5 – مباشر

فيما تراجعت شركة “مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية” بمعدل مركز واحد فقط، إذ جاءت خلال شهر أكتوبر الماضى فى الترتيب الخامس مقارنة بالرابع خلال شهر سبتمبر من العام ذاتهُ.

وبلغت تداولات الشركة حوالى 2.1 مليار جنيه بحصة سوقية %3.9 من خلال تنفيذ 124 ألف عملية على 1.19 مليار ورقة مالية.

وخلال الفترة الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري، حلت «مباشر» فى المركز السابع مهيمنة على %3 بقيمة تداول 17.8 مليار جنيه.

6 – بايونيرز

وفى سياق متصل تراجع ترتيب شركة «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» بمعدل مركز واحد فقط، إذ جاءت فى المركز السادس عن تعاملات شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالمركز الخامس خلال شهر سبتمبر السابق لهُ.

وسجلت تداولات بقيمة 2 مليار جنيه بالاستحواذ على حصة سوقية %3.6 وعدد 96.8 ألف عملية على 1.16 مليار ورقة مالية.

فيما جاءت الشركة فى المركز الثامن خلال فترة العشر شهور الأولى من العام الجارى 2022 وحققت تداولات 15.4 مليار جنيه بحصة سوقية %2.6.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تركز بقوة على تعاملات الأفراد والمحافظ المحلية التى مثلت نحو %88 من تعاملات الشهر الماضي.

واحتلت «بايونيرز» المرتبة الثالثة على صعيد تعاملات الأفراد فى أكتوبر الماضى بحصة سوقية %5 بقيمة 1.78 مليار جنيه.

ولفت عبدالقادر، إلى أن الحركة النشطة التى شهدتها السوق الفترة الماضية على صعيد تعاملات العرب والأجانب تحفز “بايونيرز” للتوسع فى تعاملات الفئتين، لافتا إلى أن التركيز حتى نهاية العام الحالى سينصب على الاحتفاظ بمركز ضمن الـ 5 الأوائل.

وأشار عبدالقادر إلى أن بايونيرز تسعى للاستفادة من الانتعاشة التى ظهرت بوادرها بالسوق بدعم تحرير سعر الصرف، وهو ما سيقود إلى توسعات جديدة الفترة المقبلة حيث تخطط الشركة لافتتاح فرعا فى منطقة مصر الجديدة، وسيكون بمثابة المقر الرئيسى للشركة.

7 – الأهلى فاروس

أما على صعيد شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» فقد تقدمت الشركة بواقع 7 مراكز لتحتل الترتيب السابع خلال أكتوبر مقارنة بالرابع عشر خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفقًا للبيانات فقد هيمنت الشركة على حصة سوقية بواقع %3 وحققت تداولات 1.66 مليار جنيه، بعدد 28.6 ألف عملية منفذة على 431.7 مليون ورقة مالية.

وخلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام جاءت «الأهلى فاروس» فى المركز الثالث بحصة سوقية 11.4% وبقيمة تداول 67.8 مليار جنيه.

وقال أحمد أبو طالب رئيس قطاع السمسرة فى الأهلى فاروس، إن الشركة عادت لمراكزها الطبيعية وأن تراجعها سبتمبر الماضى كان وضعا استثنائيا، مشيرًا الى أنها تُركز حاليا على تعاملات المؤسسات والأفراد بنسب متساوية، وتسعى للتوسع فى تعاملات الأفراد الفترة المقبلة.

وجاءت الأهلى فاروس فى المرتبة السادسة بتعاملات المؤسسات فى أكتوبر بقيمة تعاملات 1.28 مليار جنيه، وحصة سوقية %6.2 وعلى صعيد تعاملات الأفراد جاءت بالمركز الـ 26، بحصة سوقية %1.1 وقيم تعاملات 387 مليون جنيه.

8 – أرقام

وأيضًا صعدت شركة «أرقام لتداول الأوراق المالية» بمعدل مركز واحد فقط، لتأتى فى المركز الثامن عن تعاملات شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالتاسع خلال سبتمبر السابق لهُ.

وحققت شركة «أرقام» تداولات خلال شهر أكتوبر بقيمة 1.6 مليار جنيه من خلال تنفيذ 41.3 ألف عملية على 166 مليون ورقة مالية بحصة سوقية %3.

وفى الفترة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضى حلت «أرقام» فى المركز السادس بحصة سوقية %3.7 وقيمة تداول 22.1 مليار جنيه.

9 – تايكون

وحققت شركة «تايكون للوساطة فى الأوراق المالية» تقدمًا بواقع مركزين فقط، لتأتى فى الترتيب التاسع خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ الحادى عشر فى سبتمبر السابق لهُ.

وسجلت الشركة تداولات بقيمة 1.39 مليار جنيه بحصة سوقية %2.5 بعدد 79.4 ألف عملية على 1.19 مليار ورقة مالية.

وخلال فترة الـ10 شهور جاءت «تايكون» فى المرتبة الـ14 بحصة سوقية %1.6 بقيمة تداول 9.4 مليارات جنيه.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تركز بقوة على تعاملات الأفراد التى شهدت نشاطا قويا بالسوق فى أكتوبر المنقضي.

وجاءت تايكون بالمرتبة السادسة بين شركات السمسرة على صعيد تعاملات الأفراد بحصة سوقية %3.9 وقيم تعاملات 1.388 مليار جنيه.

ولفتت زيدان إلى أن «تايكون» ستركز العام المقبل على إدارة المحافظ والصناديق التى تقوم حاليا بإعادة الهيكلة الإدارية لها، فى ظل الحركة النشطة للعرب والأجانب التى تشهدها البورصة مؤخرا.

10: أسطول

تمكنت شركة «أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات» من الحفاظ على نفس ترتيب المركز العاشر للشهر الثانى على التوالي، وحققت خلال تعاملات أكتوبر الماضى حصة سوقية %2.4 بقيمة تداول 1.369 مليار جنيه، بعدد 73 ألف عملية منفذة على 918.6 مليون ورقة مالية.

وخلال فترة العشر شهور الأولى من العام الجارى جاءت “أسطول” فى المركز السادس عشر بحصة سوقية %1.4 وقيمة تداول 8 مليارات جنيه.

11 – عربية أونلاين

وهيمنت شركة “عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية” على المركز الحادى عشر خلال شهر أكتوبر متراجعة من الترتيب السابع بشهر سبتمبر الماضي.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 1.351 مليار جنيه بحصة سوقية %2.4 ونفذت 74.8 ألف عملية لصالح 901 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام اقتنصت «عربية أون لاين» الترتيب الـ11 بحصة سوقية %2.1 وقيمة تداول 12.8 مليار جنيه.

-12 سيجما

وجاء المركز الـ12 من نصيب شركة «سيجما لتداول الأوراق المالية» متراجعة من المركز الثامن خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، وحصدت حصة سوقية خلال أكتوبر الماضى بنحو %2.4 بقيمة تداول 1.350 مليار جنيه ونفذت عمليات بواقع 54 ألف عملية لصالح 676.7 مليون ورقة مالية.

وخلال فترة العشر شهور الأولى من العام الجارى جاءت الشركة فى المركز الثالث عشر بحصة سوقية %1.8 وقيمة تداول 10.5 مليار جنيه.

13 – كايرو كابيتال

وعلى صعيد آخر، تمكنت شركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية» من الصعود للمركز الـ 13 عن شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالمركز الـ15 خلال شهر سبتمبر السابق لهُ، محققة تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه بحصة سوقية %2.3 إذ نفذت 31.8 ألف عملية على 396.3 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام جاءت الشركة ضمن قائمة العشرة الكبار فى المركز التاسع بحصة سوقية %2.5 وقيمة تداول 14.8 مليار جنيه.

14 – نعيم

اقتنصت شركة “نعيم لتداول الأوراق المالية” المركز الرابع عشر متراجعة من الترتيب الـ13 بشهر سبتمبر، وخلال أكتوبر الماضى حصدت حصة سوقية بنحو %2 بقيمة تداول مليار جنيه وعدد 49.8 ألف عملية على 595.5 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة منذ بداية العام جاءت «نعيم» فى المركز العاشر بحصة سوقية 2.3% وقيمة تداول 13.9 مليار جنيه.

15 – ميراج

تمكنت شركة «ميراج لتداول الأوراق المالية» من الصعود بواقع 3 مراكز لتحل عن شهر أكتوبر فى المركز الخامس عشر، مقارنة بالترتيب الـ18 خلال شهر سبتمبر الماضي.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 845.4 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.5 وعدد 56.6 ألف عملية على 694.1 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة منذ بداية عام 2022، حلت «ميراج» فى الترتيب الـ18 بحصة سوقية %1.2 بقيمة تداول 7 مليارات جنيه.

16: العربى الأفريقي

وكذلك صعدت شركة «العربى الأفريقى الدولى» لتأتى فى المركز الـ16 بترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية عن شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالمركز التاسع عشر خلال شهر سبتمبر.

وهيمنت الشركة على حصة سوقية %1.5 وقيمة تداول 841.9 مليون جنيه، بعدد 19.5 ألف عملية على 407.7 مليون ورقة مالية.

قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن وضع السوق حاليا أفضل بفضل تحرير سعر الصرف وأن شركته تسعى للاستفادة من هذا النشاط الفترة المقبلة.

وفى فترة أول 10 شهور من العام الجارى جاءت «العربى الأفريقى الدولى» فى المركز الـ 17 بحصة سوقية %1.3 وقيمة تداول 7.5 مليار جنيه.

17 – رويال

وكان المركز الـ17 من نصيب شركة «رويال لتداول الأوراق المالية» والذى صعدت من خلاله بواقع 10 مراكز إذ كانت تحتل المركز الـ27 خلال شهر سبتمبر الماضي.

وحققت الشركة تداولات بقيمة 830.27 مليون جنيه بحصة سوقية %1.5 من خلال تنفيذ 24.9 ألف عملية على 388.6 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام الجارى جاءت الشركة فى المركز الـ26 بحصة سوقية %0.6 وقيمة تداول 3.6 مليار جنيه.

18 – ثمار

وعلى جانب آخر، تراجع أداء شركة «المصرية العربية – ثمار لتداول الأوراق المالية» لتأتى فى المركز الـ18 مقارنة بالـ16 خلال شهر سبتمبر.

وبلغت تداولات الشركة خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضى حوالى 822.98 مليون جنيه بحصة سوقية %1.5 بتنفيذ 42.6 ألف عملية على 499.9 مليون ورقة مالية.

ومنذ بداية العام جاءت الشركة فى المركز الـ 20 بحصة سوقية %1.1 وقيمة تداول 6.40 مليار جنيه.

19 – هوريزون

وصعدت شركة «هوريزون لتداول الأوراق المالية» لتأتى فى المركز الـ19 فى ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية فى أكتوبر الماضي، مقارنة بالـ20 خلال سبتمبر السابق لهُ.

وحققت الشركة تداولات خلال أكتوبر الماضى بقيمة 803.5 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.4 بعدد 28.6 ألف عملية لصالح 447.9 مليون ورقة مالية.

وبفترة الـ10 شهور جاءت شركة «هوريزون» فى المركز الـ 21 بحصة سوقية %0.9 وقيمة تداول 5.42 مليار جنيه.

20 – حلوان

وتراجع ترتيب شركة «حلوان لتداول الأوراق المالية» لتأتى فى المركز الـ 20 مقارنة بالسابع عشر خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبلغت تداولات «حلوان» عن شهر أكتوبر الماضي، حوالى 802.15 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.4 وعدد 56.6 ألف عملية لصالح 479.2 مليون ورقة مالية.

وفى الفترة منذ بداية العام الجارى حلت الشركة فى المركز الـ19 بحصة سوقية %1.1 وقيمة تداول 6.44 مليار جنيه.

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كتب ـ أحمد على وأسماء السيد ومنى عبدالبارى: