الصفقات تؤمن للمجموعة المالية وإتش سي صدارة السمسرة

هيرمس تعقد مؤتمرًا للمستثمرين في لندن.. نوفمبر المقبل أحمد علي وأسماء السيد ومنى عبدالبارى ومصطفى طلعت: «الصفقات» كانت كلمة السر فى رسم صورة صراع الكراسى الموسيقية الشهرى، لشركات السمسرة خلال مايو الماضى، إذ أمنت للمجموعة المالية للسمسرة صدارة التصنيف للشهر الثانى على التوالى، وبفارق

هيرمس تعقد مؤتمرًا للمستثمرين في لندن.. نوفمبر المقبل



أحمد علي وأسماء السيد ومنى عبدالبارى ومصطفى طلعت:

«الصفقات» كانت كلمة السر فى رسم صورة صراع الكراسى الموسيقية الشهرى، لشركات السمسرة خلال مايو الماضى، إذ أمنت للمجموعة المالية للسمسرة صدارة التصنيف للشهر الثانى على التوالى، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، فيما سمحت الصفقات لشركة «إتش سى» لاحتلال مركز الوصافة فى قفزة تاريخية، لم تحدث منذ فترة بعيدة.

وكانت «المجموعة المالية» نفذت صفقة استحواذ بنك «وفا المغربى» على بنك «باركليز مصر» فى مطلع مايو الماضى، بقيمة بلغت 9 مليارات جنيه، فيما نفذت «إتش سى» صفقة نقل ملكية على أسهم شركة «إيديتا» بقيمة بلغت 4.3 مليار جنيه.

وشهد ترتيب شهر مايو تراجع شركة التجارى الدولى للمركز الثالث، تاركًا الوصافة مع احتفاظ شركة «هيرمس» بمركزها الرابع للشهر الثانى على التوالى، مع تأخر «بلتون»، و«مباشر» مركزًا ليحتلا المركز الخامس والثامن على التوالى، فيما تقدمت كلًا من «بايونيرز«، و«فاروس» مركزًا، ليسجلا المركز الـسادس، والسابع على التوالى، وتراجعت «سيجما» مركزين، لتستقر بالمركز التاسع، مقابل تقدم شركة «أرقام» مركزين لتحتل العاشر.



الأول

قدمت المجموعة المالية للسمسرة أداء مميز خلال شهر مايو الماضى، فعقب نجاحها فى الحفاظ على صدارة الترتيب للشهر الثانى على التوالى، نجحت الشركة فى توسيع فارق الحصة السوقية، بينها وبين الوصيف بمقدار الضعف تقريبًا، إذ بلغت قيمة العمليات المنفذة من جانبها 23.456 مليار جنيه، بحصة سوقية %32.1، مقارنة بتداولات قيمتها 7.694 مليار جنيه فى أبريل الماضى بحصة %19.3.

واحتلت «المجموعة المالية للسمسرة» المركز الأول أيضًا فى ترتيب الشركات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2017، بقيم تداولات بلغت 46.736 مليار جنيه بحصة سوقية %14.6.

من جهته قال محمد عبيد، العضو المنتدب بقطاع السمسرة فى المجموعة المالية هيرمس، إن هناك أسباب للأداء الجيد للمجموعة المالية للسمسرة فى شهر مايو الماضى، أبرزها تنفيذ صفقة الاستحواذ على بنك باركليز -مصر.

يذكر أن «المجموعة المالية للسمسرة» نفذت فى 2 مايو الماضى صفقة استحواذ بنك التجارى وفا المغربى، على نسبة %100 من أسهم رأسمال بنك باركليز – مصر بقيمة وصلت إلى 9 مليارات جنيه.

وأضاف عبيد لـ«المال«، أن نسبة تعاملات الأجانب والمؤسسات خلال شهر مايو الماضى ارتفعت بشكل كبير، ما ساهم فى تحسن وضع «المجموعة المالية للسمسرة«، مرجعًا تزايد تعاملات وتدفقات الأموال الأجنبية إلى قرار تعويم الجنيه.

وتابع أن الأجانب أصبحوا المركز الرئيسى للقوى الشرائية فى السوق المصرية حاليًا، مشيرًا إلى أنهم ينفذون عمليات شراء كبيرة عندما تسجل السوق تحركات هابطة.

وأوضح العضو المنتدب بقطاع السمسرة فى المجموعة المالية هيرمس، أن شركته ستعقد مؤتمرًا للمستثمرين فى العاصمة البريطانية – لندن – فى شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن شركته تعقد تلك المؤتمرات بصفة دورية وآخرها مؤتمر فى شهر مارس الماضى بـ «دبى» بمشاركة 150 مستثمر.

الثانى

قفزت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية 11 مركزا دفعة واحدة، لتحتل مركز الوصافة فى ترتيب السمسرة لمايو 2016، إذ بلغت تداولاتها المنفذة 9.571 مليار جنيه بحصة سوقية %13.1، مقارنة بالمركز الـ 13 فى أبريل الماضى، بقيم تداولات بلغت 599.184 ألف جنيه بحصة سوقية %1.5.

واحتلت «إتش سى» المركز الـ 5 فى ترتيب شركات السمسرة خلال «يناير – مايو 2017 «، إذ نفذت تداولات بقيمة 13.638 مليار جنيه بحصة سوقية %4.3.

وأرجع شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بالشركة، تفوق شركته خلال الشهر الماضى إلى قيامها بتنفيذ صفقة نقل ملكية لعدد 239.3 مليون سهم تخص شركة إيديتا للصناعات الغذائية ثمثل نسبة %33 من إجمالى رأس المال المصدر، وذلك عن طريق الصفقات المحمية.

وأوضح «المراغى» أن شركة «Berco Limited» باعت الأسهم المذكورة لشركة «Quantum Investment BV» والمملوكتين لنفس الأشخاص وبنفس النسب، موضحاً أن ذلك فى إطار إعادة الهيكلة ونقل الملكية الطبيعية بين مجموعة الشركات المرتبطة، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 4.3 مليار جنيه.

وتعتبر الصفقات المحمية إحدى آليات نقل ملكية الأسهم فى البورصة بين طرفين مرتبطين بعلاقات مشتركة، والاتفاق على سعر بيع الأسهم، دون التقيد بتحركات السعر فى البورصة.

وأشار إلى أن شركته تسعى للمحافظة على تواجدها بالمراكز العشرة الأولى، وتوسيع قاعدة العملاء الأفراد عبر التداول الإلكترونى، موضحاً أن شركته تركز على زيادة عدد الأفرع الحالية، والوصول بها إلى ما بين 12 و15 فرعاً، مشيراً إلى أن عدد الأفرع حاليا 5 موزعة على سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وفرع المهندسين، والفرع الرئيسى.

الثالث

تراجعت شركة التجارى الدولى للسمسرة إلى المركز الـ 3 فى ترتيب شهر مايو، بقيم تداولات منفذة بلغت 5.764 مليار جنيه بحصة سوقية %7.9، مقارنة بمركز الوصافة فى أبريل الماضى، الذى نفذت خلاله تداولات بقيمة 3.639 مليار جنيه بحصة سوقية %9.1.

وجاءت «التجارى الدولى» فى المركز الـ 3 بترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 25.109 مليار جنيه بحصة سوقية %7.9.

الرابع

حافظت شركة هيرمس للوساطة على المركز الرابع، خلال تعاملات مايو الماضى، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 4.695 مليار جنيه بحصة سوقية %6.4، مقارنة بتداولات بلغت 2.496 مليار جنيه بحصة سوقية %6.3 فى أبريل الماضى.

وسجلت «هيرمس» المركز الثانى فى ترتيب شركات السمسرة خلال الفترة من يناير الى مايو الماضى، عبر تنفيذ تداولات بقيمة 36.212 مليار جنيه، بحصة سوقية %11.3.



الخامس

احتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، المركز الخامس، خلال مايو المنقضى، متراجعة مركزين عن شهر أبريل، مستحوذة على %2.8 من إجمالى تعاملات السوق، بعد أن نفذت عمليات قيمتها 1.07 مليار جنيه، على 534 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.9 ألف عملية.

وجاءت «بلتون» فى المركز السابع خلال تعاملات أول 5 أشهر من العام الحالى، بقيم تداولات بلغت 12.7 مليار جنيه، وحصة سوقية %4، وتنفيذ 2.4 مليار ورقة مالية، 166.4 ألف عملية.

السادس

وحققت شركة بايونيرز المركز السادس، مقارنة بالخامس، خلال شهر أبريل السابق، بتداولات بلغت 2.01 مليار جنيه، نفذت على 903.34 مليون سهم، بما يعادل %2.8 من إجمالى الحصة السوقية، بعدد عمليات 82.6 ألف عملية.

واحتلت الشركة المرتبة الثامنة، خلال الخمسة أشهر الأولى، بتعاملات قيمتها 11.57 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.6، عبر التعامل على 3.95 مليار ورقة مالية، و441.6 ألف عملية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة بالشركة، إن «بايونيرز» ستحتل نفس مركزها، حال استبعاد الصفقات، مشيراً إلى أن السوق تشهد صفقات على بعض الشركات منذ شهرين، ما لعب دوراً كبيرا فى تغيير الترتيبات خلال آخر شهرين.

وأوضح أن شركته تتخذ سياسة توسعية بخلاف بعض شركات السمسرة، عبر التوسع الجغرافى، وزيادة عدد الأفرع التابعة، موضحا أنه افتتح فرع جديد بالمهندسين، منذ أسابيع، وآخر الأسبوع الحالى، بمدينة الشيخ زايد.

وأكد أن بايونيرز تعمل على تطوير مراكز البحوث والتحليل الفنى، ونجحت الشركة فى استقطاب صالح ناصر، لرئاسة قسم التحليل الفنى بالشركة، من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، كما تقترب الشركة من التعاقد على رئيس يتولى إدارة قطاع البحوث وديسك للمستثمرين العرب.



السابع

تقدمت فاروس لتداول الأوراق المالية مركزًا واحدًا، لتصل إلى المرتبة السابعة مقارنة بالمركز الثامن، بتنفيذات بلغت قيمتها 1.7 مليار جنيه، بحصة سوقية %2.3، وحجم تداولات 827.03 مليون سهم.

يشار إلى أن الشركة حققت المركز الساس، فى ترتيب أول خمسة أشهر، بتداولات قدرها 13.14 مليار جنيه، من خلال تنفيذات بلغت 2.7 مليار سهم، وعدد عمليات 121.6 ألف عملية.

الثامن

جاءت مباشر انترناشيونال متقدمة بمركز واحد عن الشهر الماضى، بحصة سوقية %2.2، وإجمالى تداولات قيمتها 1.59 مليار جنيه، وجاء ترتيب مباشر منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر مايو فى المرتبة العاشرة، بحصة سوقية %2.3، بقيمة تداولات 7 مليارات جنيه.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لـ«مباشر«، إن تعاملات المؤسسات الأجنبية والمحلية دعمت مركز الشركة فى مايو، مشيرا إلى أن «مباشر» تستهدف حصة سوقية نسبتها %3 نهاية العام الحالى.

وجاءت «مباشر» فى المرتبة الثامنة على صعيد تعاملات المؤسسات فى شهر مايو، بحصة سوقية %1.87، بقيمة تداولات 866 مليون جنيه.

وأشار رشاد إلى أن «مباشر» ستضيف 3 أفرع جديدة الفترة المقبلة، فى محافظات القاهرة، والجيزة، والمنوفية، وسلمت المستندات الخاصة بالأفرع إلى هيئة الرقابة المالية، وفى انتظار موافقتها، ليرتفع عدد الأفرع الخاصة بمباشر إلى 11 فرعًا.

التاسع

وتراجعت سيجما لتداول الأوراق المالية مركزين خلال شهر مايو، مقارنة بترتيبها فى أبريل، لتأتى فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %1.9، بقيمة تداولات 1.4 مليار جنيه.

وعلى صعيد ترتيبها منذ بداية العام، جاءت سيجما فى المرتبة التاسعة أيضا بحصة سوقية %2.5، بقيمة تداولات 7.9 مليار جنيه.

العاشر

تقدمت «أرقام» لتداول الأوراق المالية مركزين، فى شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، جاءت فى المرتبة العاشرة، بحصة سوقية %1.8، بقيمة تداولات 1.29 مليار جنيه.

وجاءت أرقام فى المرتبة الـ12 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بحصة سوقية %1.8، بقيمة تداولات 5.6 مليار جنيه.

الحادى عشر

وجاءت شركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المرتبة الحادية عشر، بتراجع مركز واحد مقارنة بشهر أبريل، وبلغت حصتها السوقية فى مايو %1.4 بتداولات قيمتها مليار جنيه.

ومنذ بداية العام، وحتى نهاية شهر مايو، جاءت النعيم فى المركز الحادى عشر، بحصة سوقية %1.9 بقيمة تداولات 5.967 مليار جنيه.

الثانى عشر

تراجعت «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية مركزًا واحدًا فى مايو مقارنة بأبريل لتستقر عند المرتبة الثانية عشرة، بحصة سوقية %1.2، بقيمة تداولات 910 ملايين جنيه.

وأرجع عمرو الجزيرى، رئيس شركة عربية أون لاين، تراجع مركز الشركة فى مايو إلى تركز الصفقات خلال الشهر لدى شركة «إتش سى» ما أنعكس على أداء الشركات، وليس «عربية أون لاين» فقط.

وقال الجزيرى، إن الشركة تجرى حاليا عملية إعادة هيكلة لديسك المؤسسات، عبر إضافة سمساسرة جدد، ما يتوقع معه التقدم مجددا الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن ضعف أداء قسم المؤسسات نتيجة عملية إعادة الهيكلة خلال شهر مايو كان أحد الأسباب أيضا فى تراجع «عربية«.

لفت الجزيرى إلى أن تركيز الشركة على المستثمرين الأفراد فى مايو، ساهم فى تحسن تصنيفها على صعيد تعاملات الأفراد لترتفع حصتها السوقية فى مايو إلى %3.21 بقيم تداولات 859 مليون جنيه، مقارنة بـ حصة سوقية %2.9 فى أبريل بقيم تداولات 669 مليون جنيه، فيما ظلت خلال الشهرين بالمركز السابع.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام جاءت «عربية أون لاين» فى المرتبة الثالثة عشر بتداولات قيمتها 5.4 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.7.

وأشار الجزيرى إلى أن عربة تستهدف الوصول بحصتها السوقية إلى مستويات تتراوح بين 5 : %7 نهاية العام.

الثالث عشر

استقرت شركة «إتش آس بى سى» سيكيورتيز إيجيبت فى المركز الثالث عشر بتقدم 5 مراكز مقارنة بشهر أبريل، بحصة سوقية نسبتها %1.2، بتداولات قيمتها 897.86 مليون جنيه.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، جاءت فى المرتبة الخامسة عشر بتداولات 4.2 مليار جنيه، بحصة سوقية %1.3.

الرابع عشر

المرتبة الرابعة عشر جاءت من نصيب الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، نفس مركزها الشهر الماضى، بحصة سوقية %1.1، بتداولات قيمتها 797 مليون جنيه.

وجاءت «ثمار» فى المرتبة الرابعة عشر أيضا منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر مايو، بحصة سوقية %1.5، بقيمة تداولات 4.8 مليارات جنيه.

الخامس عشر

صعدت شركة «العربى الإفريقى» مركزًا واحدًا لتحتل المركز الـ15 بعد أن كانت بـ 14 خلال تعاملات أبريل الماضى، بحصة سوقية %1.1 وبقيمة تداول 782 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 14 ألف عملية على 208 ملايين سهم.

وعلى مدار الـ 5 أشهور المنقضية احتل العربى الأفريقى المركز الـ16 بحصة سوقية بلغت %1.2 من خلال تنفيذ 66 ألف عملية على مليار سهم بقيمة تداول 3.9 مليار جنيه.

الـسادس عشر

تراجعت شركة «الجزيرة» لتداول الأرواق المالية بمعدل مركز واحد فقط لتحتل المركز الـ16، مستحوذة على حصة سوقية %1 بتنفيذ 14.9 ألف عملية على 181.5 مليون سهم، بقيمة 744.5 مليون جنيه.

وخلال الـ5 شهور المنقضية جاءت الشركة بالترتيب الـ 18 بتحقيق قيم تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.1 من خلال 70.7 ألف عملية مُنفذه على 963 مليون سهم.

الـسابع عشر

صعدت شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية بمعدل مركزين، لتحتل التريب الـ17 بعد أن كانت فى المركز الـ19 خلال شهر أبريل المنقضى، محققه قيم تداول 609.5 مليون جنيه، بحصة سوقية %0.8، من خلال تنفيذ 11 ألف عملية على 110.8 مليون سهم.

وقال حسن سمير، العضو المنتدب بالشركة، إن التحسن الطفيف الذى شهدته شركته جاء مدعومًا بالنشاط الذى شهدته البورصة المصرية خلال شهر مايو، ما دعم موقف الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الراهنة على تحسين أدائها لإحراز مراكز متقدمة أكثر خلال الأشهر المقبلة.

وحصدت الشركة المركز الـ16 خلال الـ5 شهور المنقضية، بحصة سوقية %1 من خلال تنفيذ 73.9 ألف عملية، على 594 مليون سهم بقيمة بلغت 3.2 مليار جنيه.



الثامن عشر

تراجعت شركة «أصول» للوساطة فى الأوراق المالية، من المركز الـ17 خلال تعاملات أبريل لتحتل المركز الـ18، بتعاملات مايو، باقتناص حصة سوقية بلغت %0.8، من خلال 23 ألف عملية منفذة على 351 مليون سهم، بقيمة تداول 551 مليون جنيه.

واحتلت الشركة منذ بداية العام، وحتى الشهر الماضى الترتيب الـ 17 من خلال تنفيذ 134 ألف عملية على 1.7 مليار سهم، بحصة سوقية %1.1 بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه.



الـتاسع عشر

احتلت شركة «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية المركز الـ 19 صاعدة بمعدل 5 مراكز، مقارنة بشهر أبريل الذى حصدت خلاله الترتيب الـ 23، من خلال تنفيذ 11.9 ألف عملية، على 203.9 مليون سهم، بقيمة تداول 531 مليون جنيه وحصة سوقية %0.7.

واحتلت الشركة التريب الـ20 خلال الـ5 أشهر المنقضية مستحوذة على حصة سوقية، بلغت %1 من خلال 82 ألف عملية منفذ على مليار سهم، بقيمة 3.3 مليار جنيه.

العشرون



أبقت شركة «التوفيق المالية» للسمسرة، على نفس الترتيب للشهر الثانى على التوالى فى المركز الـ20، محققة قيم تداول 524.7 مليون جنيه بحجم تداول 177 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14 ألف عملية بحصة سوقية %0.7.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بالشركة، إن شركته تمكنت من الحفاظ على نفس ترتيبها خلال شهر مايو، ما اعتبره غير جيد، وأن الشركة كانت تحتل مراكز صاعدة خلال الأعوام الماضية.

وأضاف، أن الشركة تعمل خلال الفترة الراهنة على إعادة هيكلة شاملة منذ انضمامها تحت مظلة شركة «النعيم» القابضة، متوقعًا أن تصعد الشركة بترتيبها خلال بداية من الربع الثالث من العام الجارى.

وأعلنت شركة النعيم استحواذها على شركة «التوفيق» لتداول الأرواق المالية منذ نوفمبر 2016، مقابل 24 مليون جنيه.

وحصدت الشركة المركز الـ19 خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى باقتناص حصة سوقية %1.1، من خلال تنفيذ 98 ألف عملية على 766 مليون سهم، بقيمة 3.4 مليار جنيه.

