الصفقات تؤمن صدارة CIBC لتعاملات يناير والمجموعة المالية وصيفًا

❐ «بايونيرز» تركز على طرح رؤية وتنشيط الخدمات .. و«شعاع» تواصل الانطلاق ❐ «إتش سى» و«نعيم» تطلقان فروعا جديدة .. و«فاروس» تستهدف الأجانب والطروحات ❐ «أسطول» تتقدم بفضل «خارج المقصورة» وتراجع لافت لـ «أصول»

❐ «بايونيرز» تركز على طرح رؤية وتنشيط الخدمات .. و«شعاع» تواصل الانطلاق

❐ «إتش سى» و«نعيم» تطلقان فروعا جديدة .. و«فاروس» تستهدف الأجانب والطروحات

❐ «أسطول» تتقدم بفضل «خارج المقصورة» وتراجع لافت لـ «أصول»



قسم البورصة

حسمت سوق الصفقات، صدارة شركات السمسرة فى شهر يناير الماضى، لصالح شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية «CIBC»، فيما جاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الوصافة، تلتها شقيقتها «هيرمس للوساطة» فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، والتى اقتنصت الميدالية البرونزية من «بلتون» لتداول الأوراق.

وبشكل عام سيطر الهدوء على ترتيب الشركات، وظلت مراكز الـ 10 الكبار كما هى، عدا تغيير طفيف فى دخول شركة مباشر لتداول الأوراق المالية واحتلالها المرتبة الـ 8 مقابل خروج شركة «أصول» للسمسرة و احتلالها المركز الـ 20، فيما تقدمت شركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية 10 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الـ 19 مقارنة، بـ 29 فى شهر ديسمبر الماضى، فيما شهد الشهر هدوءا لافتاً فى قيم تداول الصفقات.

التجارى الدولى

حافظت شركة التجارى الدولى للسمسرة، على صدارة الترتيب الشهرى لشركات الوساطة المالية للشهر الثانى، وسجلت المركز الأول عن تعاملات شهر يناير الماضى، منفذة لتداولات بقيمة 6.364 مليار جنيه، و بحصة سوقية %12.5.

وقال كريم خضر، العضو المنتدب، و رئيس قطاع السمسرة بمجموعة «سى آى كابيتال» القابضة، إن الشركة تستهدف قمة الترتيب فى العام الحالى، لافتا إلى السعى لإضافة خدمات ومنتجات جديدة للعملاء بشكل متواصل.

واحتلت «التجارى الدولى» صدارة تعاملات سوق الصفقات محققة قيم تداولات 2.2 مليار جنيه، مستحوذة على %66 من إجمالى تداولات الصفقات الشهرية، فى حين جاءت فى وصافة تعاملات سوق الداخل بقيم عمليات 4.1 مليار.

المجموعة المالية

وتقدمت المجموعة المالية للسمسرة إلى المركز الثانى، لتحتل وصافة يناير 2018 ، و نفذت تداولات بقيمة 4.619 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية %9.1 مقارنة بالمركز الـ 4 فى ديسمبر الماضى.

واحتلت المجموعة صدارة تعاملات سوق «داخل المقصورة» خلال يناير، بفارق ضئيل عن التجارى الدولى.

هيرمس

واحتفظت «هيرمس» للوساطة فى الأوراق المالية بالمركز الثالث عن يناير الماضى، بقيمة تداولات 4.099 مليار جنيه و بحصة سوقية %8، وهو المركز نفسه فى ديسمبر الماضى.

يُذكر أن «هيرمس» قد جاءت فى المرتبة الثانية فى ترتيب السمسرة لعام 2017 الماضى، ونفذت تداولات بقيمة 63.595 مليار جنيه، وبحصة سوقية %10.10.

بلتون

وتراجعت شركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية للمركز الـ 4 منفذة تداولات بقيمة 3.914 مليار جنيه، مقارنة بالثانى فى شهر ديسمبر الماضى، بقيمة تداولات 6.242 مليار جنيه، وبحصة سوقية %11.8.

يُذكر أن «بلتون» قد جاءت فى المركز الرابع فى ترتيب السمسرة للعام الماضى، ونفذت تداولات بقيمة 31.932 مليار جنيه، و بحصة سوقية %5.10.

فاروس

واحتفظت شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية بمركزها الخامس خلال يناير الماضى، منفذة تداولات بقيمة 2.670 مليار جنيه، وبحصة سوقية %5.2.

وقال سيف عطية، مدير إدارة التداول بشركة «فاروس» للسمسرة، إن الأخيرة نجحت فى زيادة حصتها من تعاملات الأفراد و الأجانب خلال 2017، بالإضافة إلى استمرارها فى التواجد بالمراكز الـ 3 الأولى فى تلك الفئات.

وأضاف أن «فاروس» تستهدف زيادة حصتها من تعاملات الأجانب والأفراد، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، مشيرًا إلى استعدادها لخطة توسعية على عدة مسارات أبرزها إدارة عدد من الطروحات بالبورصة، بما يساهم فى زيادة حصتها السوقية.

بايونيرز

وحافظت «بايونيرز» على المركز السادس، بعد تنفيذ تداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه، وبحصة سوقية %4.8.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى «بايونيرز»، إن شركته لا تعول بشكل كبير على تعاملات بداية العام الذى لم يتضح فيه شكل التداولات، موضحاً أن التركيز ينصب حاليا على خطط الترويج لطرح شركة رؤية العقارية – شركة شقيقة- المنتظر خلال النصف الأول من العام الجارى.

و أكد أن «بايونيرز» ستعقد جولات ترويجية للطرح فى الإمارات والسعودية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشهد العام الحالى، أكبر عدد من الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية، مما سيدعم أداء شركات السمسرة وانتعاش التداولات اليومية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة، وافق على افتتاح فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس خلال النصف الأول من 2018، ومن المنتظر تفعيل «ديسك» شهادات الإيداع بالتوازى، وتنشيط «ديسك» المستثمرين الأجانب، بعد تفعيل «ديسك» العرب مؤخراً، بالإضافة إلى تقوية مركز البحوث.

أرقام

وتقدمت شركة «أرقام» لتداول الأوراق المالية 3 مراكز، لتقتنص المركز السابع بنهاية يناير، مقارنة بالعاشر فى ديسمبر، وسجلت تداولات 1.8 مليار جنيه، وحصة سوقية %3.5.

مباشر

وتقدمت شركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية 3 مراكز بتداولات 1.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.8 لتحتل المركز الثامن فى تعاملات يناير.

يشار إلى أن «مباشر» حافظت على ترتيبها التاسع خلال 2017، بعد أن سجلت تداولات 17.1 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.7.

النعيم

واستقرت شركة «نعيم» للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز التاسع، بقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.7.

وقال طارق أباظة، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بنعيم» إن الشركة تركز حاليا على زيادة تعاملات المستثمرين الأجانب والخليج، وزيادة حصتها من تعاملات الأفراد، و كذلك زيادة عمليات الشراء الهامشى.

وأشار إلى أن هناك خطة لافتتاح فرع جديد بإحدى مناطق القاهرة خلال الربع الأول من العام الحالى، موضحاً أن «نعيم» أوشكت على إنهاء إعادة هيكلة شركة «التوفيق» المالية للسمسرة – شركة تابعة – لتعود للعمل بكامل قوتها.

يشار إلى أن «التوفيق» تراجعت للمرتبة 77 فى ترتيب الشهر الماضى، بتداولات 75.5 مليون جنيه، وحصة %0.1، من خلال بيع وشراء 11.7 مليون ورقة مالية.

سيجما

وتقدمت «سيجما» لتداول الأوراق المالية، مركزين، لتأتى فى المركز العاشر مقابل المركز الـ12 فى تعاملات ديسمبر 2017، بعد أن نفذت تداولات 1.3 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.6.

وكانت قد احتلت المركز 11 نهاية 2017 مقارنة بالمركز الـ6 خلال 2016.

عربية أونلاين

وصعدت شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية 3 مراكز، لتقتنص المركز الـ 11 فى يناير، مقارنة بالـ 14 فى تعاملات ديسمبر ، بقيمة تداول 1.19 مليار جنيه، و بحصة سوقية %2.3.

وقال عمر الجزيرى، رئيس مجلس الإدارة بـ «عربية»، إن شركته أطلقت مسبقا خطة موسعة لتنشيط العملاء وتطوير الفروع، لتعزيز التواصل، مما أدى إلى زيادة تعاملات الأفراد التى تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تتطلع خلال العام الجارى، لجذب مؤسسات عربية وخليجية، فى ظل النشاط المتوقع للبورصة المصرية.

«إتش سي»

تراجعت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، لتصل إلى المركز الـ 12 مقارنة بالـ 7 خلال ديسمبر الماضى، محققة حصة سوقية %2.3 وقيمة عمليات 1.18 مليار جنيه.

وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب للشركة، إن التراجع أمر طبيعى لأن فرق القيمة بين الشهرين ليس مرتفعا، موضحًا أن «إتش سى» تسعى إلى تحسين حصتها السوقية فى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية، والمحلية لدعم الشركة واحتلالها مراكز متقدمة.

وكشف عن اعتزام شركته افتتاح فرعين بالشرقية والمنصورة خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إجمالى الفروع إلى 6 وذلك فى إطار السعى لتدعيم تعاملات الأفراد أيضًا.

الجزيرة

وتمكنت شركة «الجزيرة لتداول الأوراق المالية »« من الحفاظ على ترتيبها فى تعاملات يناير الماضى مقارنة بالشهر السابق له، بحصة سوقية %2.2 و بقيمة تداول 1.12 مليار جنيه.

وجاءت الشركة فى الترتيب الـ 15عن عام 2017 محققة قيمة تداول 9.7 مليار جنيه، و بحصة سوقية %1.5.

ثمار

وصعدت شركة «المصرية العربية – ثمار لتداول الأوراق المالية، مركزين، لتصل إلى الترتيب الرابع عشر بنهاية يناير، مقارنة بالـ 16 خلال ديسمبر الماضى، و بحصة سوقية %1.7 بقيمة 848 مليون جنيه.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بالشركة، إن »ثمار« انتهجت خطة لبدء التعامل مع المؤسسات، مما دعم تحركاتها.

العربى الأفريقي

احتلت شركة العربى الأفريقى، المركز الـ 15 صاعدة من المركز الـ19 بتعاملات ديسمبر، بحصد حصة سوقية %1.5 ، وبقيمة عمليات نحو 779.7 مليون جنيه.

وكانت الشركة قد احتلت الترتيب الـ16 بنهاية العام الماضى، بقيمة تداول 9.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %1.5.

أسطول

وتقدمت شركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية مركزين و جاءت فى المرتبة الـ 16 بحجم تداولات 704 ملايين جنيه، وحصة سوقية %1.4، مقارنة بالمركز الـ 18 فى ديسمبر الماضى، و بحصة سوقية 1%، وأحجام تداولات 570 مليون جنيه.

وبرر على الغنام، رئيس مجلس إدارة أصول، هذا التقدم إلى تنفيذ صفقة بسوق «خارج المقصورة» بحوالى 212 مليون جنيه، بجانب نشاط المستثمرين الأفراد العرب والأجانب، البالغ قوامهم %70 من محافظ الشركة.

و توقع إحراز الشركة، تقدما أكبر على صعيد حصتها السوقية، و قيم وأحجام التداولات شهر فبراير الجارى، بدعم من صفقات متوقعة بسوق «خارج المقصورة»، مفضلا الاحتفاظ بكل التفاصيل فى هذا الصدد.

برايم

وتمسكت «برايم» لتداول الأوراق المالية، بالمركز الـ 17 وهو نفس ترتيبها الشهر الماضى، ولكن مع تحسن أحجام التداولات، والحصة السوقية بشكل جزئى، وسجلت تداولاتها فى يناير 660 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.3، مقارنة بتداولات 649.6 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.2.

«إتش إس بى سيكيورتيز»

وتراجعت «إتش . إس. بى. سى سيكوريتيز» 3 مراكز، لتحتل المركز 18، مقابل الـ 15 فى ديسمبر الماضى، مع تراجع لقيم التداولات والحصة السوقية.

شعاع

تقدمت «شعاع» لتداول الأوراق المالية 10 مراكز دفعة واحدة، لتحتل المرتبة 19 مقابل الـ 29 فى ديسمبر الماضى، وحققت 650.6 مليون جنيه تداولات، مقابل 295 مليونا.

ويأتى هذا التقدم الكبير عقب عودة «شعاع» للسوق المصرية منذ منتصف نوفمبر الماضى، بعد توقف دام خمس سنوات.

وبرر شريف طلعت، الرئيس التنفيذى لـ «شعاع»، الأداء إلى التركيز على تعاملات الأفراد بمختلف جنسياتهم.

وقال إن شركته تستهدف التركيز على شريحة المؤسسات، بشكل أكبر، بجانب مواصلة خطتها للتحول إلى بنك استثمار متكامل.

أصول

لم يحالف شركة «أصول» الحظ فى يناير الماضى، و تراجعت 12 مركزا من الثامن فى ديسمبر إلى الـ 20 بنهاية يناير، وسط انخفاض فى حصتها السوقية، وقيم التداولات.

وسجلت قيم التداولات لدى «أصول» فى يناير 553.4 مليون جنيه، بحصة سوقية %1.1، مقارنة بـ 1.964 مليار جنيه، و بحصة سوقية %3.7 فى ديسمبر.

وأرجع إيهاب سعيد، العضو المنتدب للشركة، ذلك إلى تباطؤ تعاملات الأفراد خلال الشهر، وهى الفئة الأساسية التى تعتمد عليها شركته.