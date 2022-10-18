«الصفا» تعتزم زيادة صادراتها إلى 400 مليون جنيه العام المقبل

تستهدف شركة «الصفا» للحاصلات الزراعية زيادة صادراتها من المحاصيل والموالح للأسواق الخارجية خلال عام 2023 إلى حوالى 400 مليون جنيه لتسجل 35 ألف طن، مقابل 25 ألفا للعام الجارى.

وتعمل شركة «الصفا» فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وأبرز منتجاتها المصدرة الموالح والليمون، وتستهدف الأسواق الأوروبية والعربية.

وقال ناصر عبد الوهاب رئيس الشركة لـ«المال» إن شركته تستهدف تصدير الحاصلات الزراعية والموالح إلى جميع الأسواق الخارجية، موضحا أنه حال تطور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستزيد التأثيرات سلبا على مصدرى الحاصلات الزراعية نظرا لأن روسيا تستقبل %20 من الموالح المصرية سنويا.

وأضاف أن هناك إقبالا كثيفا من السوق الصينية وشرق آسيا على الموالح المصرية العام الجاري، لافتا إلى أن المحصول هذا العام يغطى احتياجات جميع الأسواق الخارجية وهذا يساعد المصدرين على التوسع فى عملية التصدير.

وبلغت صادرات شركة «الصفا» لتجهيز الفاكهة والموالح، 25 ألف طن بقيمة 200 مليون جنيه للأسواق الأوروبية والعربية فى 2022.

وأكد «عبدالوهاب» أن عملية التصدير تتم عبر 3 وسائل للنقل هما البرى والبحرى والجوي، مضيفا أن التصدير عن طريق البحر يتم عبر موانئ الإسكندرية، ونويبع، وبورسعيد، ودمياط، والسخنة، وسفاجا، وقسطل.

وأوضح أن عدم الإسراع فى صرف الدعم بالكامل لمصدرى الحاصلات الزراعية يؤدى إلى تراجع الصادرات، مضيفا أنه فى عام 2021 كانت هناك جائحة كورونا وقامت الدولة بصرف الدعم للمصدرين مما ساهم فى زيادة الصادرات هذا العام.

مفاوضات مع 3 بنوك لاقتراض 20 مليون جنيه العام القادم

فى سياق آخر، قال «عبدالوهاب» إن شركته تتفاوض مع 3 بنوك هى: «الصادرات، وqnb، وcib»» للحصول على قرض 20 مليون جنيه، مضيفا أنه من المقرر استلام أول دفعة من القرض بقيمة 5 ملايين جنيه بداية عام 2023، لدعم عملية تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج العام المقبل.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس الماضى حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و626 ألف 694 طن، بالإضافة إلى تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتم تصدير 280 ألفا و498 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، وجاء العنب فى المرتبة الرابعة فى الصادرات الزراعية بإجمالى 141 ألفا و483 طنا، وجاءت الفاصوليا فى المركز الخامس بإجمالى 112 ألفا و467 طنا.