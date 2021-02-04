رياضة

الصفاقسي يُعلن إصابة إيفونا لاعب الأهلي الأسبق بقطع في الرباط الصليبي

لم يخض إيفونا سوى 15 دقيقة بقميص الأسود والأبيض
إسلام مصطفى 3:14 م, الخميس, 4 فبراير 21 3:14 م, الخميس, 4 فبراير 21

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أعلن نادي الصفاقسي التونسي، إصابة الجابوني ماليك إيفونا بقطع في الرباط الصليبي، بعد دقائق معدودة شارك خلالها اللاعب بقميص الفريق التونسي.

ولم يخض إيفونا سوى 15 دقيقة بقميص الأسود والأبيض منذ انضمامه في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري.

وبحسب موقع «فوت 24»، فإن الجابوني ماليك إيفونا، خضع لفحوصات أمس الأربعاء، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 لـ8 أشهر.

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في سياق آخر، يستعد الصفاقسي للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، حيث سيلتقي كيجالي الرواندي في ملحق دور الـ 32.

وعلى الصعيد المحلي، فيحتل الصفاقسي المركز الرابع في الدوري التونسي برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن الترجي المتصدر.

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بقلم إسلام مصطفى

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