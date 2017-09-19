الصغير يشارك في قمة القيادات البريدية العالمية بموسكو‎

خاص المال:يشارك البريد المصري في منتدى قمة القيادات البريدية العالمية التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي بموسكو خلال الفترة من ١٧ إلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٧ والتي تهدف إلى ترسيخ أطر تطبيق استراتيجية البريد التنموية المقررة حتى عام ٢٠٢٠.قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا التجمع الدول

خاص المال:

يشارك البريد المصري في منتدى قمة القيادات البريدية العالمية التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي بموسكو خلال الفترة من ١٧ إلي ١٩ سبتمبر ٢٠١٧ والتي تهدف إلى ترسيخ أطر تطبيق استراتيجية البريد التنموية المقررة حتى عام ٢٠٢٠.

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا التجمع الدولي الذي يعقد للعام الثاني علي التوالي بحضور ما يقرب من ١٥٠٠ قيادة بريدية من كل أنحاء العالم جاء استكمالاً لما تم إنجازه العام الماضي، حيث كانت القمة السابقة والتي نظمت بباريس في أغسطس ٢٠١٦ قد تناولت مستقبل البريد العالمي في المرحلة الراهنة وأسفرت عن تحديد توجهات ومسارات مهم تخدم الخدمات البريدية علي مستوي العالم.

وأوضح عصام الصغير أن المشاركة الإيجابية للبريد المصري في منتدي العام الماضي، والتي استعرضنا فيها تجربة تطوير البريد المصري كنموذج نجاح ومثل يحتذي به لتطوير الهيئات البريدية علي مستوي اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة قد أسفرت عن توجيه الدعوة للبريد المصري من قِبل اتحاد البريدي العالمي للمشاركة في الجلسة الرئيسية والتي ستتناول مناقشة موضوع بعنوان من الرغبة إلي الحاجة “الربط ما بين التوقعات والمعطيات” حيث يسعى الاتحاد البريدي العالمي من خلال هذه القمة إلى ترسيخ أطر تطبيق استراتيجية البريد التنموية المقررة حتى عام ٢٠٢٠.

وجدير بالذكر أن البريد المصري قد نظم في أغسطس الماضي، اجتماعا تحضيريا لهذه القمة شمل كافة قيادات البريد العربي والإفريقي بالقاهرة لتوحيد رؤى وتوجهات المنطقة في القضايا المحورية التي تشغل الساحة البريدية العالمية.