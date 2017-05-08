الصغير يرأس الوفد المشارك فى اجتماعات الاتحاد البريدى الأفريقى‎

عصام الصغير: اعتماد الهيئة منصة للتجارة الإلكترونية لأفريقيا المال - خاص ترأس عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، الوفد المشارك فى اجتماعات الاتحاد البريدى الأفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى، وذلك اثناء انعقاد اعمال المجلس الادارى للاتحاد البريدى الأفريقى بتشكيله الجديد فى ا

عصام الصغير: اعتماد الهيئة منصة للتجارة الإلكترونية لأفريقيا



المال – خاص



ترأس عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، الوفد المشارك فى اجتماعات الاتحاد البريدى الأفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى، وذلك اثناء انعقاد اعمال المجلس الادارى للاتحاد البريدى الأفريقى بتشكيله الجديد فى الفترة من 8 الى 01 مايو2017.

وقال الصغير فى بيان صحفى إنه تم اعتماد البريد المصرى منصة للتجارة الإلكترونية لافريقيا والقاهرة مركزاً لخدمات اللوجستيات لافريقيا، موضحاً ان الاجتماع سيشهد إرساء قواعد أول منصة تبادل للتجارة الالكترونية بين البلدان الاعضاء.

وأوضح أن هذه الدورة تتميز كونها أول الاجتماعات البريدية الأفريقية عقب تدشين المركز التدريبى الاقليمى بالقاهرة بحضور رئيسى الاتحاد البريدى العالمى والأفريقى فى خطوة تهدف الى دعم سبل التعاون المشترك ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية والتدريب الى مختلف البلدان العربية والافريقية الشقيقة بتوفير كافة اشكال الدعم الفنى فى مجال التدريب وذلك من واقع ريادة مصر ومكانتها الاقليمية على المستويين الاقليمى والدولى فى تقديم الخدمات البريدية.