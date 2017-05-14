الصغير: البريد تلقت 750 ألف طلب لتحديث بيانات بطاقات التموين‎

وقف تحصيل مبلغ الـ10 جنيهات بالاتفاق مع التموين 24 مليون عميل لدى الهيئة بحجم ودائع 188 مليار جنيهمحمود جمال قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إنها تلقت 750 ألف طلب من المواطنين حتي الآن لتحديث بيانات بطاقات التموين. وأوضح الصغير أن الخدمه متاحة حاليا في ألف مكتب بريدي علي

وقف تحصيل مبلغ الـ10 جنيهات بالاتفاق مع التموين

24 مليون عميل لدى الهيئة بحجم ودائع 188 مليار جنيه



محمود جمال

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إنها تلقت 750 ألف طلب من المواطنين حتي الآن لتحديث بيانات بطاقات التموين.

وأوضح الصغير أن الخدمه متاحة حاليا في ألف مكتب بريدي علي مستوي محافظات الجمهورية تم تحديدها بناء علي مدي القرب للمواطنين.

وأوضح أنه تم صدور منشور إداري بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع تحصيل مبلغ عشرة جنيهات من المواطنين عند التقدم لتحديث البيانات.

وأضاف أن المواطن يتقدم إلي المكتب بمظروف به جميع الأوراق والمستندات اللازمة لتحديث البيانات.

علي صعيد آخر قدر عدد عملاء الهيئة بنحو 24 مليون عميل بحجم ودائع يصل إلي 188 مليار جنيه.

وأضاف أن البريد تم اعتمادها كمنصة مؤمّنة لخدمات التجارة الإلكترونية لدول أفريقيا خلال اجتماع اتحاد البريد الأفريقي الذي عقد مؤخرا في كينيا.