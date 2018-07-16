«الصعيد» و«بى إم» تفاوضان «جهاز المشروعات» على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه

أحمد الدسوقى

دخلت شركتا الصعيد وبى إم للتأجير التمويلى – المملوكتان لبنك مصر وصندوق «تحيا مصر» – فى مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للحصول على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه، بهدف إعادة ضخها للعملاء.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز – فى تصريح لـ«المال« – إن المفاوضات مع الشركتين فى المراحل النهائية، وسيتم توقيع العقود قريبا، مشيرة إلى أن «الصعيد« حصلت على قروض سابقة أما «بى إم» فستحصل على تمويل لأول مرة.

وأشارت إلى أن «الصعيد» ستحصل على 25 مليون جنيه، مقابل 20 إلى 25 مليونا لشركة «بى إم»، مؤكدة أهمية توسع شركات التأجير التمويلى فى تمويل شريحة المتوسطة والصغيرة.

وكشفت عن أن الجهاز ضخ قروضا بقيمة 300 مليون جنيه لنحو8 شركات تأجير تمويلى أبرزها «جلوبال ليس وبلس وهيرمس « منذ بدء التعامل مع هذا القطاع، مشددة على أن الجهاز يرغب فى التوسع فى تمويلها خلال الفترة المقبلة.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، قد قال – فى تصريحات سابقة – إنه رفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، التى تشمل «شركات التأجير التمويلى، وشركات التخصيم التجارى، وشركات التمويل متناهى الصغر«، ليصبح 75 مليونًا بدلًا من 50 مليونا.

وقالت جامع إنه بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة، سيتخطى التمويل الموجه لشركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والتخصيم حاجز75 مليون جنيه.

وحسب تصريحات سابقة لنيفين جامع، فإن الجهاز يجرى مفاوضات مكثفة مع عدة جهات خارجية أبرزها البنك الدولى والوكالة الفرنسية للحصول على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 200 إلى 300 مليون

دولار لإعادة ضخها فى السوق المصرية للبنوك وللشركات وللجمعيات التى تعمل فى التمويل الصغير ومتناهى الصغر فى مصر.