«الصعيد للمقاولات» : ندرس العروض المقدمة لشراء أرض شبرا الخيمة بمساحة 7471 مترًا

قالت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى إنها تدرس العروض المقدَّمة فى المزاد العلنى المنعقد أمس الثلاثاء لبيع قطعة أرض مملوكة لها بشبرا الخيمة بمساحة 7471 مترًا مربعًا تقريبًا.



وأضافت “الصعيد للمقاولات”، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن تلك القطعة تقع بحوض الاستاذ- نمرة3، بالقطعة رقم 64 حرف ك، على ترعة الشرقاوية بزمام شبرا الخيمة.

وتابعت الشركة أن قطعة الأرض معروضة للبيع بما عليها من إنشاءات ومبان، وسيتم الإفصاح عن نتائج دراسة العروض فور البت فيها.

الصعيد للمقاولات تنفذ مشروعًا بالعاصمة الإدارية بقيمة 300 مليون جنيه

الحي الحكومي

وتعتزم “الصعيد للمقاولات” الانتهاء من إنشاءات مشروع «سكنى تجارى إدارى» يضم 4 مباني بالمنطقة المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام المقبل 2020، باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.

وقال المهندس صبرى سلامة، العضو المنتدب للصعيد للمقاولات، إن الشركة انتهت من 70% من المشروع وتنفذ حاليًّا 3 مشروعات لتحلية المياه فى سيناء، بتكلفة تصل إلى حوالى 108 ملايين جنيه للمرحلة الأولى.

العضو المنتدب: نتفاوض على ثلاثة مشروعات فى سيناء والصعيد

صبرى سلامة العضو المنتدب للشركة

وأضاف سلامة، فى تصريح سابق، لـ«المال»، أن شركته تتفاوض حاليًّا على مرحلة أخرى تضم 3 مشروعات تابعة للمعونة الأمريكية لاستكمال محطات التحلية ومعالجة المياه فى سيناء والصعيد باستثمارات 300 مليون يورو.

وأشار سلامة إلى أن شركته تصنع جزءًا كبيرًا من المعدات، بالإضافة إلى استيراد جزء آخر من الخارج، ومنها “الطلمبات والفلاتر”.

كما كشف العضو المنتدب عن تفاوض الشركة حاليًّا لاقتناص أعمال مقاولات لعدة مشروعات في العين السخنة.

وقال سلامة، فى وقت سابق، إن سوق مقاولات محطات التحلية ظهر بقوة فى مصر خلال الـ8 سنوات الماضية ضمن أنواع جديدة من المقاولات.

وارتفع صافى أرباح الشركة إلى 46.3 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 60.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 600 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 542.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.